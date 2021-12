Samuel al Capitol il 26 dicembre con l’Elettronica Club Tour 2022

PORDENONE – Dopo il successo estivo del “Cinema Tour”, Samuel torna in tour nei club con ELETTRONICA CLUB TOUR 2022,

prima data il 26 Dicembre al Capitol.

Samuel racconta: «In questo momento così particolare e burrascoso la cosa più utile e funzionale da fare è avere spirito di adattamento. Bisogna riuscire velocemente a sincronizzarsi con quello che sta accadendo – ogni mese abbiamo direttive diverse, ogni settimana accade qualcosa di nuovo, ci sono oscillazioni molto potenti

all’interno di un sistema che fino a qualche anno fa ci organizzava in maniera molto più lenta.

Essere adattabile è il segreto della vita che si è generata in questo Pianeta, ed è il trucco degli esseri umani per essere qui. Per

quanto mi riguarda, avendo una vita musicale molto trafficata, il mio spirito di adattamento in questi momenti

ha dovuto mettersi veramente in gioco. Non è facile scendere dal palco dei Subsonica e salire da solo su un

altro palco a distanza di poche ore: nei Subsonica io sono un suono che fa parte di un organigramma musicale,

mentre da solo devo riempire tutti gli spazi, la sfida adesso è questa.

Nelle prime date del tour c’è stata già questa trasformazione, un work in progress, una specie di film che sto vivendo in tempo reale, e chi viene al concerto assiste a questa crescita come se stesse guardando una specie di documentario: di fatto è un gesto

cinematografico, un’evoluzione, che attraverso le difficoltà arriva al compimento finale della propria storia.»

Samuel è un autore e compositore molto attivo: ha realizzato nove album originali con i Subsonica e sei con i

Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore.

Le frequenti collaborazioni musicali annoverano, tra gli altri, con i Subsonica Franco Battiato, Bluvertigo, Antonella Ruggiero, Krisma, e da solista Patty Pravo, Jovanotti, Manuel Agnelli, Alessandro Mannarino. Nel 1996 dà vita ai Subsonica insieme a Max

Casacci, Boosta, Ninja e Pierfunk (sostituito nel ‘99 da Vicio). In quegli anni di forte fermento musicale nascono

anche i Motel Connection e fonda due etichette di musica techno. La sua attività di dj e produttore lo vede protagonista di rinomatissime serate nei club di riferimento della scena techno.

A febbraio 2017 partecipa a Sanremo con “Vedrai” e pubblica il suo primo album da solista, “Il codice della bellezza”. Il 12 ottobre 2018 esce “Otto”, ottavo album di inediti dei Subsonica, di cui è coautore e a cui seguono tour nei club di tutta Europa, nei

palazzetti italiani e nei più importanti festival estivi.

Biglietti disponibili in prevendita online su

Dice https://link.dice.fm/I96905b32433

Prossimi concerti al Capitol

26 Dicembre Samuel

8 Gennaio OFF Orchestra Filarmonici Friulani

4 Marzo Garbo

15 Marzo Low Roar

17 Marzo Joan As Police Woman

2 Aprile Motta

20 Maggio The Notwist