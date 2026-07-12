Sara Dal Bo’ è la “ragazza” d’argento della pesistica italiana

PORDENONE – Sara Dal Bò conquista l’argento ai Campionati mondiali Youth di pesistica, disputati a Cali, in Colombia, dal 5 all’11 luglio.

L’atleta cordenonese, 17 anni, cresciuta nella Pesistica Pordenone, ha gareggiato nella categoria +77 kg ottenendo l’argento di strappo con 102 chilogrammi, il bronzo di slancio con 128 e l’argento nel totale con 230 chilogrammi, stabilendo inoltre il nuovo record italiano juniores.

Dal Bò era arrivata in Colombia con una settimana di anticipo per completare la preparazione. Attualmente vive e si allena al Centro Olimpico di Roma sotto la guida del tecnico Sebastiano Corbu, ma è cresciuta agonisticamente nella Pesistica Pordenone, dove ha mosso i primi passi nel 2018 sotto la guida di Luigi Grando, tecnico dell’associazione e del Gs Esercito, che continua a seguirla insieme al maestro Dino Marcuz.

Quando rientra a casa, l’atleta si allena ancora nella palestra pordenonese. Grando ha espresso grande soddisfazione per la prestazione di Dal Bò, che conferma il percorso di crescita di una delle atlete più promettenti della pesistica italiana.