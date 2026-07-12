Sara Dal Bo’ è la “ragazza” d’argento della pesistica italiana

PORDENONE – Sara Dal Bò conquista l’argento ai Campionati mondiali Youth di pesistica, disputati a Cali, in Colombia, dal 5 all’11 luglio.
L’atleta cordenonese, 17 anni, cresciuta nella Pesistica Pordenone, ha gareggiato nella categoria +77 kg ottenendo l’argento di strappo con 102 chilogrammi, il bronzo di slancio con 128 e l’argento nel totale con 230 chilogrammi, stabilendo inoltre il nuovo record italiano juniores.
Dal Bò era arrivata in Colombia con una settimana di anticipo per completare la preparazione. Attualmente vive e si allena al Centro Olimpico di Roma sotto la guida del tecnico Sebastiano Corbu, ma è cresciuta agonisticamente nella Pesistica Pordenone, dove ha mosso i primi passi nel 2018 sotto la guida di Luigi Grando, tecnico dell’associazione e del Gs Esercito, che continua a seguirla insieme al maestro Dino Marcuz.