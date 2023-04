Scuola: da oggi bagni no gender in un liceo di Pordenone

PORDENONE – In un piano del liceo ‘Grigoletti’ di Pordenone sono stati introdotti da oggi, 12 aprile, bagni no gender. E’ il primo caso in Friuli Venezia Giulia.

Allo stesso tempo la scuola ha deciso di adottare anche la “carriera alias”: uno studente o una studentessa potranno usare un altro nome, diverso da quello anagrafico, anche sul registro. Il tutto per rispettare l’identità sessuale di chiunque. “Sapevamo – informa la dirigente scolastica – che prima o poi saremmo arrivati a questa decisione.

Il momento decisivo però è stato rappresentato da una richiesta di uno studente che ha avanzato la volontà di seguire la carriera alias”.

“Quanto ai bagni – spiegano dal Grigoletti – abbiamo fatto una scelta precisa: riserviamo un solo piano a quello che possiamo definire un test. Chi vorrà continuare a utilizzare i servizi in modo, se vogliamo, tradizionale, potrà continuare tranquillamente a farlo, negli altri due piani dell’istituto. Poi, se la novità sarà apprezzata, potremo estenderla”