Serata in Galleria Bertoia: visita alla mostra fotografica di Elliott Erwitt

PORDENONE – Una serata d’eccezione quella del 25 novembre 2022 presso la Galleria Harry Bertoia a Pordenone. L’assessore alla cultura Alberto Parigi ha il piacere di invitare tutti, appassionati o semplici curiosi, alla “Serata In Galleria – tra immagini di Elliott Erwitt, scorci di Pordenone e musica”.

L’evento avrà inizio alle ore 18.00 con l’inaugurazione ad ingresso gratuito della mostra fotografica del concorso “Pordenone Sorprendimi!”, rivolto ai giovani della nostra provincia, dai 15 ai 30 anni.

Continuerà poi alle 19.00 con la visita didattica alla mostra del grande fotografo Elliott Erwitt, un mix di scatti celebri e di fotografie inedite selezionate proprio dallo stesso artista. Il costo della visita sarà compresa nel costo del biglietto, ovvero € 5.

Gran finale alle 20.30 con il concerto ad ingresso gratuito realizzato in collaborazione con l’Associazione Musica Pura, che vedrà esibirsi la mezzosoprano Eleonora De Prez, vincitrice del XIX concorso internazionale Seghizzi di Gorizia, ed il pianista Mateo Servian Sforza.

Un’occasione da non perdere per vivere l’arte e la cultura a 360 gradi in una delle location museali più belle di Pordenone.