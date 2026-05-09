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Si chiude il convegno internazionale su Pietro Edo: riflettori sull’umanesimo friulano

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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PORDENONE – Si è concluso questa mattina, 9 maggio, a Pordenone il convegno internazionale dedicato a Pietro Edo, appuntamento che ha riunito studiosi, ricercatori e studenti attorno a un percorso di approfondimento sull’umanesimo friulano e sul valore della sua eredità culturale.

L’iniziativa, promossa dall’Accademia San Marco di Pordenone insieme al professor Matteo Venier, ha rappresentato un’importante occasione di confronto scientifico e divulgazione, confermando l’interesse crescente verso la storia intellettuale del territorio friulano.

«Siamo felici di aver promosso questo percorso di ricerca sull’umanesimo friulano», sottolineano gli organizzatori, che hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno creduto e sostenuto il progetto, i relatori intervenuti nel corso delle giornate di studio e, in modo particolare, gli studenti, protagonisti di una partecipazione attenta e coinvolta.

Il convegno si chiude così con un bilancio positivo, aprendo nuove prospettive di studio e collaborazione attorno alla figura di Pietro Edo e al patrimonio culturale del Friuli.

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