Spostamento uffici Servizio sociale di Palazzo Crimini

PORDENONE – A seguito dell’incendio che si è propagato venerdì 4 agosto scorso nei locali comunali di Palazzo Crimini e lo ha reso inagibile, si è resa necessaria una redistribuzione degli uffici e del personale del Servizio Sociale che lì hanno sede.

«L’emergenza è stata prontamente affrontata da tutta la struttura comunale – afferma l’assessore Cucci -; una volta appurate le condizioni dello stabile, ci siamo subito attivati per una riorganizzazione degli uffici, per permettere la continuità del lavoro e il servizio al pubblico, in modo da limitare al minimo il disagio per l’utenza.

Allo stesso modo, cercheremo di ripristinare il più velocemente possibile la loro sede originaria, cosa di cui verrà data puntuale informazione».

Il nuovo assetto temporaneo degli uffici sarà dunque questo:

lo Sportello al Cittadino è collocato al piano terra del Palazzo Municipale (accesso da Piazzetta Calderari 1); il Fondo Autonomia Possibile (F.A.P.), al primo piano del Palazzo Municipale; l’Ufficio bilancio, amministrazione, affidamenti, gare e acquisti, al primo piano del Palazzo Municipale; l’Ufficio Protocollo è al piano terra del Palazzo Municipale (presso l’Ufficio Protocollo); l’Equipe “Inclusione” (assistenti sociali area inclusione e povertà), al terzo piano della Cittadella della Salute in Via Montereale 32; l’Ufficio Orientamento al lavoro, al terzo piano della Cittadella della Salute; l’Ufficio contributi economici e rette agevolate nidi, al terzo piano della Cittadella della Salute e l’Ufficio di Piano (programmazione e comunicazione) al terzo piano sempre della Cittadella della Salute.