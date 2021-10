Studente autistico picchiato, presi i due aggressori: sono minorenni

PORDENONE – Sono stati trovati in meno di 48 ore dagli uomini delle squadre mobile e volante della Questura di Pordenone i due ragazzi coinvolti nel pestaggio dello studente diciottenne autistico, C., nella mattinata di giovedì 7 ottobre.

Si tratta di un diciassettenne e di un quindicenne, entrambi pordenonesi, convocati nella mattinata di oggi, sabato 9 ottobre, in Questura insieme ai propri familiari e denunciati a piede libero alla procura minorile della Repubblica di Trieste per concorso in lesioni personali aggravate.

Stando a quanto ricostruito dagli uomini del questore Marco Odorisio, che ha dato la notizia alla madre di C., sarebbe stato il diciassettenne, che ha ammesso i fatti, a colpire per primo il ragazzo autistico. Il quindicenne sarebbe, poi, intervenuto per spalleggiare l’amico.

C. è stato medicato e dimesso dal pronto soccorso, dopo essere stato colpito da pugni e calci al volto. La sua versione dei fatti era stata raccolta da agenti di polizia e da Fondazione Bambini e Autismo, che ha assistito nel corso degli anni C. nel suo percorso.

C. aveva inavvertitamente urtato con la sua bicicletta una ragazza che procedeva a piedi, vicino al diciassettenne, sul sovrappasso che sovrasta la Pontebbana nel tratto di viale Venezia vicino al Mc Donald’s. Di qui, la violenta reazione dei due minorenni.