Due incontri di Pordenonelegge a Cucinare 2022

PORDENONE – Pagine golose e tutte da sfogliare, quelle al centro dei due appetitosi incontri che Fondazione Pordenonelegge promuove nell’ambito di “Cucinare” 2022: protagonisti due ‘testimonial’ di riferimento della cucina divulgata in rete, due “storyteller” di successo della buona cucina, alla quale tutti possiamo cercare di ispirarci, nel quotidiano.

Anche quando si tratta di alta pasticceria, come spiegherà al pubblico di “Cucinare” Luca Perego, in arte LuCake – l’account social che in pochi anni ha conquistato quasi 400mila followers – autore de “Il mio manuale di pasticceria per tutti” (Mondadori, 2021). In dialogo con la curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet, sabato 9 aprile alle 17.30 nell’Arena Show Cooking Super One di PordenoneFiere, dimostrerà che la pasticceria professionale è finalmente alla portata di tutti!

«Attraverso il mio libro volevo far entrare l’arte della pasticceria nelle vostre cucine e nei vostri cuori – racconta infatti Luca Perego – Non solo un insieme di ricette, ma anche una raccolta di tecniche spiegate nel dettaglio, segreti svelati, consigli e accorgimenti: un manuale di pasticceria per tutti, adatto a chi si sta approcciando a questo mondo ma anche a chi ha già una grande passione per i dolci ed è pronto a fare un salto in avanti». L’incontro sarà affiancato dalla dimostrazione in diretta di una ricetta tratta dal libro, che verrà realizzata da Federico Zambon della Pasticceria Diana di Pordenone.

La talentuosa professionalità di Luca Perego è emersa a poco a poco sul web, attraverso accurati still life delle sue bellissime ricette. Tutor di “Detto Fatto” su Rai2 fra il 2019 e il 2020, nel 2021 LuCake è stato è ospite speciale di “Bake Off Italia” su Real Time. A marzo 2022 è comparso tra i 100Under30 di Forbes, nella categoria Social Media.

Con lo chef Luca Pappagallo – ma lui preferisce autodefinirsi un “cuciniere curioso” – ci sentiremo subito a casa: Domenica 10 aprile, alle ore 16 nell’Arena Show Cooking Super One di PordenoneFiere, con il giornalista Gabriele Giuga presenterà il libro “Benvenuti a Casa Pappagallo” (Vallardi, 2021), che schiude un luogo magico, dove si preparano piatti quotidiani e manicaretti della festa per tutti i palati e tutte le occasioni. Fondatore di Cookaround.com, la “porta d’ingresso virtuale” nel mondo della cucina, racconterà straordinari sapori, dalla pasta fumée, ai calamari fritti in 50 secondi, alla mantovana della Giovanna, ricetta della zia tramandata in famiglia da generazioni.

I piatti che Luca Pappagallo propone compongono un ricettario all’insegna della genuinità, un “golosario” per tutti gli amanti della buona cucina di casa, che non necessita di strumenti sofisticati o ingredienti introvabili, ma solo della voglia di portare la gioia in tavola. Nel corso dell’incontro, lo chef Carlo Nappo realizzerà live una ricetta tratta dal libro.

Dal 2019 Luca Pappagallo si è messo in gioco in prima persona con “Casa Pappagallo®”, il canale YouTube/Facebook e ora Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con centinaia di migliaia di follower. Da qui propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale.

Cucinare, Fiera di Pordenone 9-11 aprile 2022 Ingresso Nord

Orari 9.30-19.30

Ingresso: ridotto prevendita 4,00 € con l’acquisto on-line del biglietto fino alle ore 23.59 dell’8 aprile nel sito www.cucinare.pn

Poi il biglietto sarà in vendita al prezzo di 5,00 €

La partecipazione agli eventi è gratuita. Consigliata la prenotazione: www.cucinare.pn