Tamponi rapidi Covid-19, alla farmacia comunale si prenota online

PORDENONE – Per un tampone rapido Covid-19 alla farmacia comunale di via Cappuccini si può prenotare un appuntamento online linkando su www.comune.pordenone.it/farmacie. Non è necessaria alcuna registrazione, è sufficiente collegarsi sito, scegliere la data e l’ora e fornire tutti i dati richiesti.

E’ un’opportunità che consente ai cittadini di scegliere autonomamente la data per loro più consona, senza necessità di contattare telefonicamente o recarsi di persona in farmacia. Ma comunque è da marzo di quest’anno che la farmacia comunale di via Cappuccini effettua i test antigenici rapidi per la sorveglianza Covid-19.

Per questa prestazione le tariffe agevolate, dai 5 ai 15 euro, si pagano in farmacia pochi minuti prima di effettuare il tampone. Completata la procedura, l’utente riceverà via SMS l’authcode per scaricare il Green Pass utilizzando uno degli strumenti esistenti (portale del ministero, servizio regionale Sesamo, della app Immuni o Io).

Il servizio, già molto apprezzato dai cittadini, ha registrato una improvvisa e considerevole impennata di richieste, in seguito all’approvazione del decreto legge del 16/9/2021 che estende l’utilizzo del Green Pass a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. Grazie a questo sistema di prenotazione, attivato con la collaborazione dell’Ufficio comunicazione integrata del Comune, la farmacia riesce a migliorare il servizio ai cittadini evitando al contempo di dover dedicare risorse qualificate alla gestione delle prenotazioni.

Il nuovo sistema online inoltre, è anche un utile strumento di lavoro per il personale delle farmacie un utile strumento che consente di snellire notevolmente e velocizzare le procedure di prenotazione, che passano anche attraverso un applicativo