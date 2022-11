Tennistavolo: Giada Rossi oro in classe 2

Giada Rossi ha conquistato il titolo di classe 2, battendo per 3-1 (11-6, 9-11, 11-7, 11-4) la coreana Seo Su Yeon e detronizzandola. Nei confronti diretti la zoppolana aveva vinto uno dei nove precedenti e oggi per lunghi tratti ha dominato l’avversaria.

All’inizio ha recuperato da 2-4 e con un break di 8-0 è salita a ben otto set-point, sfruttando il terzo. L’asiatica ha reagito (6-1), ma Rossi è tornata sotto (7-5), prima di subire il riallungo. Dopo il cambio di campo la pordenonese si è portata sul 5-2, è stata ripresa (5-5) e ha riaccelerato (9-5), per chiudere alla seconda delle quattro palle set che si era procurata. La quarta frazione è stata la dimostrazione lampante delle qualità di Giada, che non ha avuto esitazioni e dal 3-3 si è involata a sette match-point (10-3). Gli è bastato il secondo per liberare tutta la sua gioia e innescare quella incontenibile dei familiari in tribuna, mamma Mara e papà Andrea in testa.

Dopo l’oro europeo del 2019 e i bronzi paralimpico del 2016 e mondiale del 2018, Rossi, che era già la n. 1 del ranking di classe, ora è anche, indiscutibilmente, la più forte del pianeta. Lo ha sancito il campo, giudice insindacabile.

G.P.