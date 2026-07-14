Chiedi chi erano The Beatles, il 17 a Clauzetto

CLAUZETTO – Il nuovo concerto del Pordenone Vocal Ensemble, dopo la prima data del 7 luglio scorso, davanti ad un folto pubblico entusiasta al Parco di via Pontina a Pordenone, approda a Clauzetto, in particolare alla Scalinata Monumentale della Chiesa del borgo definito il Balcone sul Friuli.

L’appuntamento con Chiedi chi erano The Beatles, l’ omaggio ai quattro di Liverpool, la rock band che ha stravolto il mondo della musica negli anni Sessanta è per venerdì 17 luglio alle ore 20.30 per ascoltare alcune delle centinaia di canzoni scritte da McCartney e Lennon, arrangiate dal maestro Valter Poles per il PVE Pordenone Vocal Ensemble, la formazione vocale pordenonese che come sempre sarà accompagnata dai musicisti della Ro(r)ckExtra, diretti da Emanuele Lachin.

Sarà uno spettacolo nello spettacolo, con le canzoni eterne che nessuno può dimenticare e che, come dice il titolo del concerto (preso a prestito da una celebre canzone degli Stadio) ricorderà alle vecchie generazioni e presenterà alle nuove chi erano The Beatles.

Lo spettacolo, dopo la favola di Pierino e il Lupo e.. i Papu dello scorso anno approda a Clauzetto grazie a Dora Paronuzzi, presidente dell’Associazione Culturale Pradis, che ha invitato il direttore Emanuele Lachin ed i suoi cantori e musicisti ad eseguire il nuovo concerto del 2026.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Pradis in collaborazione con il Comune di Clauzetto, con l’Associazione Musicale Gabriel Fauré, con la Parrocchia di Clauzetto e con il sostegno di Banca 360 FVG e con il contributo del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti. In caso di maltempo lo spettacolo di terrà nella Sala Parrocchiale di Clauzetto.

Foto di don Italico José Gerometta Skedelj