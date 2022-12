Tombola natalizia tra ragazzi Centri Giovanili e ospiti Casa Serena

PORDENONE – Alla Casa delle Associazioni di Vallenoncello 10 ragazzi dei Centri Giovani di via Pontinia e Largo Cervignano, gestiti dalla Fondazione OSF per il Comune di Pordenone, hanno incontrato una ventina di anziani di Casa Serena per giocare assieme ad una tombola natalizia intergenerazionale.

L’incontro si è svolto all’interno della programmazione delle attività delle politiche giovanili ed è partita su stimolo di alcuni ragazzi che avevano già fatto un’esperienza di volontariato presso la struttura per anziani di Casa Serena. I giovani hanno aiutato e coinvolto gli anziani nel gioco ed hanno festeggiato con loro l’arrivo del Natale.

«Un incontro significativo che fa comunità e vale più di tante tavole rotonde e mille convegni» spiega l’assessore alle politiche giovanili Alberto Parigi, che ha ringraziato sentitamente tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questa iniziativa, e che si impegnerà per riuscire ad organizzare altri eventi come questo.

Questi incontri, che si stanno svolgendo con cadenza settimanale tra i giovani dei Centri di via Pontinia e Largo Cervignano e gli ospiti di Casa Serena, si sono rivelati vantaggiosi per tutti: sia per gli anziani, che si sentono meno soli potendo vedere dei volti giovani con cui chiacchierare e da cui ricevere attenzioni, sia per i ragazzi, che possono ascoltare chi la storia l’ha vissuta in prima persona, chiedendo consigli e confidando le loro paure a quelli che potrebbero essere i loro nonni.

Nel corso degli incontri, proposti e fortemente voluti dagli stessi ragazzi, si svolgono numerose attività coordinate dagli educatori Marvin dal Molin e Chiara Casonato, e supportate dal personale di Casa Serena: tornei di bocce, giochi con le carte, tombola, cruciverba e piccoli lavoretti per preparare decorazioni.

Questa è stata solo una delle tante attività di volontariato che i ragazzi dei centri Giovanili di Pordenone stanno svolgendo a vantaggio della comunità. Un bell’impegno nel nome della solidarietà e del servizio gratuito a favore degli altri.