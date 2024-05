Torna Basketville a Villanova dal 17 al 24 giugno

PORDENONE – Dal 17 al 22 giugno prossimo a Villanova, al Centro sportivo Lupieri di via Pirandello, torna Basketville. Si tratta di un’iniziativa originale, una Sei giorni di pallacanestro dall’alba al tramonto, ospitata per il secondo anno dal quartiere pordenonese.

La manifestazione è stata presentata all’hotel Moderno di Pordenone dagli organizzatori, l’Aps Basketville, presieduta da Luca Gelormini, che ha sottolineato come l’obiettivo dell’evento sia riportare il basket di qualità nell’estate pordenonese. Per l’assessore comunale Mattia Tirelli, appassionato di calcio che, nell’occasione, ha sposato “la palla a spicchi” Basketville è una “manifestazione importante, capace di dare vitalità a tutto il quartiere”.

Gli organizzatori, Luca Gelormini, Filippo D’Angelo, Riccardo Truccolo, Matteo Consonni, Gabriele Brusamarello, Max Cipolla e Daniele Gelormini, nomi molto conosciuti agli appassionati del basket cittadino, hanno poi presentato il programma: il camp di 5 giorni sui fondamentali per i 12-16enni curato dagli istruttori del Nuovo Basket 2000 e guidato da Andrea Vicenzutto, agli All Star Game per il basket femminile, con la coppia Fantin/Gallini come allenatori, e per le squadre di DR1 e DR2, al mega torneo di tiro da tre punti, con 200 partecipanti con qualificazioni e finali.

Momento culminante sarà il trofeo Vero Cup, con 60 giocatori scelti dal comitato organizzatore, pescando dalla A2 alla Dr1 che, raggruppati in 6 squadre, si sfideranno fino alla finale del 22 giugno. Nomi e squadre verranno svelati nella cerimonia del Draft, in programma il 6 giugno all’hotel Santin di Pordenone.

Gli allenatori sono già stati scelti ed assegnati alle squadre nel corso del sorteggio del 23 maggio: Dario Starnoni (squadra You Gym), Davide Brecciaroli (Mi.ca Parrucchieri), Matteo Celotto (2R Impianti), Andrea Chiesurin (Torre Montaggi), Paolo Freschi (Trattoria Carantan) e Marco Spangaro (Eurapo).

Infine, novità assoluta in ambito pordenonese, la gara di Baskin, il 22 giugno tra le squadre del Carpe Diem Turriaco e del K-Ros Over Sistema Basket Pordenone.