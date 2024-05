Incidente tra un sidecar e un’auto, ferito il motociclista

PORDENONE – Un motociclista, che viaggiava su un mezzo di tipo sidecar, è rimasto ferito nel pomeriggio di giovedì 23 maggio in un incidente in viale Grigoletti a Pordenone.

La moto è rimasta coinvolta nello scontro con una Golf: la dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Pordenone, intervenuta sul posto.

Il conducente della Golf è stato portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Più seri i traumi a un arto inferiore riportati dal motociclista.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Tipo, in quel momento senza persone a bordo perché ferma in un’area di sosta.