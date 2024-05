“Vinci un Tutor”, premiati dal Rotary Club Pordenone i giovani vincitori

PORDENONE – Giovedì 23 maggio presso il Polo Tecnologico di Pordenone, si sono svolte le premiazioni dell’undicesima edizione del concorso “Vinci un Tutor” organizzato dal Rotary Club Pordenone.

La prova oggetto d’esame consisteva nella stesura di un elaborato scritto su sogni, aspettative e timori di ciascun candidato riguardo alla futura professione da intraprendere.

La Commissione formata da sei membri di cui, cinque facenti parte del Rotary Club Pordenone e uno del Rotaract di Pordenone, ha esaminato e selezionato i cinque migliori elaborati:

1 Alessandra Bet, Istituto Leopardi-Majorana, tutor Marco Dabbà

2 Lorenzo Peresson, Istituto Grigoletti, tutor Marco Giacomini

3 Alberto Paoletti, Istituto Leopardi-Majorana, tutor Giorgio Bobbio

4 Agata Della Libera, ITST J.F. Kennedy, tutor Giuseppe Carpenè

5 Arianna Righetto, Istituto Vendramini, tutor Lucia Cadelli

Ai cinque vincitori è stato riconosciuto un premio in denaro e assegnato un “Tutor”, individuato tra i soci del Rotary Club Pordenone o tra imprenditori e professionisti che già esercitano l’attività lavorativa o professionale prescelta dai candidati per il proprio futuro, e, qualora il vincitore abbia la volontà di proseguire gli studi universitari, un “Buddy” scelto dal Rotaract Club Pordenone tra i propri soci e\o studenti universitari che si siano resi disponibili. I “Tutor” offriranno quindi la propria disponibilità ed esperienza al fine di orientare gli studenti vincitori nella scelta della facoltà universitaria e/o del corso di studi prescelto. Durante la serata è stato premiato Avv. Pompeo Pitter per i suoi dieci anni di Presidenza del service del concorso Vinci un Tutor.

La commissione valutativa, inoltre, constatando il buon livello degli elaborati esaminati, ha ritenuto opportuno segnalare altri dieci temi riconoscendo agli studenti autori, un attestato per il buon lavoro compiuto.

Di seguito i premiati in ordine alfabetico:

– Cauz Alessandro​​Kennedy

– Cesa Giuseppe​​Vendramini

– Lodi Elena​​Grigoletti

– Minatel Thomas​​Kennedy

– Pivetta Luna​​Kennedy

– Olivo Alessia​​Kennedy

– Radici Lucrezia​​Vendramini scientifico

– Sacic Jasmina​​Istituto Zanussi

– Sajjad Javad Ali​​Kennedy

– Sina Alesia​​Flora​​