21.7 C
Pordenone
lunedì , 8 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Torna la Tombola, l’8 settembre, in piazza Municipio

Pordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Come da tradizione ritorna l’atteso appuntamento dell’8 settembre con la TOMBOLA in Piazza Municipio. Vi aspettiamo per tentare la fortuna!!

Il pomeriggio sarà allietato dalla verve dei PAPU ovvero Andrea Appi e Ramiro Besa e dal blues del gruppo BLAK, ovvero Alberto Fenos sax, Mauro Casonato trombone, Gianpiero Longo e Matteo Gomez tromba, Manuel Smaniotto batteria, Piero Cescut basso, Federico Zamattio tastiere e voce, Chiara Lo Presti, Stefano Cantoni e Christian Bellaz voce, che proporrà una selezione di brani dei BLUES BROTHERS.

Costo cartella € 1,00

Premi Quaterna € 300,00, Cinquina € 500,00, Prima Tombola € 1200,00 Seconda Tombola € 400,00

Inizio spettacolo ore 17.00
Estrazione tombola ore 18.30

In caso di maltempo l’evento verrà annullato

Grazie a
Comune di Pordenone, Capitale Cultura 2027, Estate a Pordenone, Pordenone Fiere, Pro Loco Pordenone APS, Beass Sicurezza, Claps Spettacoli Video Eventi

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.