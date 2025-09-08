Torna la Tombola, l’8 settembre, in piazza Municipio

PORDENONE – Come da tradizione ritorna l’atteso appuntamento dell’8 settembre con la TOMBOLA in Piazza Municipio. Vi aspettiamo per tentare la fortuna!!

Il pomeriggio sarà allietato dalla verve dei PAPU ovvero Andrea Appi e Ramiro Besa e dal blues del gruppo BLAK, ovvero Alberto Fenos sax, Mauro Casonato trombone, Gianpiero Longo e Matteo Gomez tromba, Manuel Smaniotto batteria, Piero Cescut basso, Federico Zamattio tastiere e voce, Chiara Lo Presti, Stefano Cantoni e Christian Bellaz voce, che proporrà una selezione di brani dei BLUES BROTHERS.

Costo cartella € 1,00

Premi Quaterna € 300,00, Cinquina € 500,00, Prima Tombola € 1200,00 Seconda Tombola € 400,00

Inizio spettacolo ore 17.00

Estrazione tombola ore 18.30

In caso di maltempo l’evento verrà annullato

Grazie a

Comune di Pordenone, Capitale Cultura 2027, Estate a Pordenone, Pordenone Fiere, Pro Loco Pordenone APS, Beass Sicurezza, Claps Spettacoli Video Eventi