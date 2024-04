Trasmissione su Il13 del Premio Cavallini 2023

PORDENONE – Martedì 2 e martedì 9 aprile alle 20.00, in due puntate, l’emittente televisiva il13 trasmetterà la cerimonia di consegna, da parte di Vittorio Sgarbi e di Elisabetta Sgarbi, del Premio Cavallini 2023 tenutasi a Pordenone al Convento di San Francesco il 16 marzo scorso.

Il premio, istituito da Vittorio Sgarbi a Barcis nel 1996, in occasione della sua partecipazione al Premio Letterario “Giuseppe Malattia della Vallata”, dal 2017 è intitolato ai fratelli Bruno, Romana e Rina Cavallini, quest’ultima madre di Vittorio ed Elisabetta, tre personalità molto diverse, ma tutte accomunate da una speciale sensibilità artistica e da un altrettanto speciale forza di carattere.

Sono tre i riconoscimenti che sono stati conferiti in questa edizione articolata su varie sezioni: Premio speciale a Emma Marcegaglia, Premio per la narrativa a Giorgio Montefoschi, Premio per la saggistica a Bruno Vespa.

La serata è stata coordinata dal presidente del Comitato organizzatore del Premio, Maurizio Salvador e da Valentina Gasparet, curatrice dell’evento è ha visto la presenza di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi.

Il Premio è promosso con il patrocinio e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone e di Barcis e della Pro Barcis.