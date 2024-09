Tre Allegri Ragazzi Morti il 7 settembre a Villanova. Presentazione al Meduna

PORDENONE – Villanova quartiere unico e specialein questa edizione festeggerà i 20 anni della Pro Loco e i trent’anni dei 3 Allegri ragazzi morti.

Il 7 settembre, i Tre Allegri Ragazzi Morti, storica band del panorama musicale italiano, faranno il loro attesissimo ritorno a Villanova di Pordenone per un concerto speciale che celebra i 30 anni di carriera della band.

L’evento, parte della rassegna “La Via di Casa V”, si terrà presso il Centro Sportivo Comunale Armando Lupieri, in via Pirandello 33, a partire dalle ore 18:00.

I fan della band e gli amanti della buona musica avranno l’opportunità di assistere a un evento imperdibile, in cui i TARM ripercorreranno i momenti salienti della loro carriera, tra brani iconici e nuove sorprese. La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali e dai DJ set di DJ Foresta e DJ Felicienne, che intratterranno il pubblico prima e dopo l’esibizione della band.

Tanti gli sponsor, dal Comune di Pordenone, alla Regione, al Centro Commerciale Meduna, dove nel pomeriggio del 5 settembre si è tenuta la presentazione dell’evento.

L’ingresso sarà gratuito, oltre al concerto ci saranno laboratori anche per bambini, chioschi, bar e tanta musica. Un centinaio le persone impegnate per far si che tutto sia perfetto.

Gianna Buongiorno