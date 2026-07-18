Tre stelle del blues incendiano Pordenone: Toby Lee, Judith Hill e Kris Barras insieme per una notte speciale

PORDENONE – Una serata da non perdere per gli appassionati del blues e del rock. Sabato 18 luglio il Pordenone Blues & Co. Festival propone una delle date più attese dell’edizione 2026 con la Blues Experience Night, un evento che riunirà sullo stesso palco tre protagonisti della scena internazionale: il fenomeno della chitarra Toby Lee, la cantante statunitense Judith Hill e Kris Barras con i suoi Hollow Souls. Un viaggio attraverso tre diverse anime del blues – blues-rock, soul-blues e modern blues-rock – con tre artisti che saranno tutti protagonisti dell’unica data italiana dei rispettivi tour.

Ad aprire la serata sarà Toby Lee, autentico enfant prodige della chitarra. Nato nell’Oxfordshire, il musicista britannico è diventato una celebrità del web a soli dieci anni grazie ai video delle sue esibizioni, capaci di superare i 50 milioni di visualizzazioni. Da allora la sua carriera ha preso il volo: Joe Bonamassa lo ha definito «il futuro del blues-rock», Buddy Guy ne ha elogiato il talento e, appena undicenne, è stato scelto per interpretare Zack Mooneyham nel musical School of Rock di Andrew Lloyd Webber nel West End londinese, conquistando anche un Olivier Award. Oggi, dopo aver condiviso il palco con artisti come Peter Frampton e McFly e con il sostegno di Gibson Guitars, Lee è considerato uno dei chitarristi più promettenti della nuova generazione.

Il cuore della serata sarà affidato a Judith Hill, cantante, pianista e chitarrista dalla voce potente e dal carisma travolgente. Figlia di musicisti, nata a Los Angeles, Hill ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale. Michael Jackson la volle al suo fianco per il tour This Is It, mentre Prince ne intuì il talento diventandone mentore e co-producendo il suo album d’esordio Back in Time. Vincitrice di un Grammy Award per il documentario 20 Feet from Stardom, negli anni ha costruito una brillante carriera solista, fondendo soul, funk, gospel e blues in uno stile personale e coinvolgente. Dal vivo alterna momenti di grande intensità al pianoforte a esplosioni di energia con la chitarra elettrica.

A chiudere la Blues Experience Night sarà Kris Barras’ Hollow Souls, unica tappa italiana del progetto The Soul & Wire Blues Explosion. Ex lottatore professionista di arti marziali miste, Barras ha trasformato la grinta maturata negli sport da combattimento in uno stile chitarristico potente e riconoscibile, che lo ha portato a essere inserito da MusicRadar tra i migliori chitarristi blues del mondo. Con la sua band ha conquistato le classifiche britanniche grazie agli album Death Valley Paradise e Halo Effect, imponendosi come una delle realtà più interessanti del rock-blues contemporaneo.

Per questo tour speciale Barras sarà affiancato dagli Hollow Souls, ensemble che arricchisce il suo sound con influenze gospel e roots, dando vita a uno spettacolo in cui riff graffianti, cori e melodie si fondono in un’esperienza musicale di forte impatto.

La Blues Experience Night si annuncia così come uno degli appuntamenti di punta del Pordenone Blues & Co. Festival, una maratona musicale che porterà sul palco tre artisti accomunati da un talento fuori dal comune e dalla capacità di reinterpretare il blues con linguaggi diversi, mantenendone intatta l’anima.