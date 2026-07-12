Al via “Lavori in corso”, progetto estivo per giovani 16-18 anni

PORDENONE – Dopo il successo della prima edizione, sono partite nei giorni scorsi le attività di “Lavori in Corso”, il progetto estivo promosso dal Comune di Pordenone e rivolto ai giovani tra i 16 e i 18 anni, che coniuga esperienza lavorativa, formazione e cittadinanza attiva.

L’iniziativa coinvolgerà complessivamente 50 ragazze e ragazzi, offrendo loro la possibilità di contribuire concretamente alla cura della città attraverso attività retribuite di manutenzione del verde pubblico e degli spazi urbani, svolte tramite contratti di lavoro occasionale “PrestO”.

Promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Pordenone, il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione Opera Sacra Famiglia Impresa Sociale e Cooperativa Sociale F.A.I., mentre i datori di lavoro sono Ascaretto Cooperativa Sociale e Another World Foundation ETS.

L’assessore alle Politiche culturali e giovanili Alberto Parigi sottolinea: “Lavori in Corso si conferma una delle iniziative più apprezzate promosse dalle Politiche giovanili del Comune di Pordenone.

Attraverso questa esperienza i ragazzi hanno l’opportunità di acquisire competenze concrete, confrontarsi con un vero contesto lavorativo e comprendere il valore del lavoro retribuito e della responsabilità che comporta. Allo stesso tempo, contribuiscono alla cura della città e al bene della collettività, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Ho già avviato un confronto con la Regione affinché, nel 2027, anno in cui Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura, sia possibile organizzare un’edizione ancora più ampia e coinvolgente, capace di offrire questa opportunità a un numero ancora maggiore di ragazze e ragazzi”.

Accanto all’esperienza pratica, il percorso comprende momenti formativi obbligatori dedicati alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del patrimonio ambientale e alle attività operative previste durante il servizio, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’importante occasione di crescita personale e professionale.

I giovani saranno impegnati in diversi punti della città di Pordenone, occupandosi della pulizia e della cura delle aiuole nelle aree verdi protette, della manutenzione di parchi e giardini pubblici e di piccoli interventi lungo i percorsi urbani e naturalistici. Attraverso queste attività il progetto intende promuovere nelle nuove generazioni il rispetto per l’ambiente, l’attenzione verso il bene comune e un più forte senso di appartenenza alla comunità.