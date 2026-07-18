Cordenons Atp Challenger 75, Bondioli firma la rimonta e vola in semifinale: sfiderà Fuele

CORDENONS – Federico Bondioli continua a sognare agli Internazionali del Friuli Venezia Giulia. Il 21enne ravennate conquista la semifinale della 23ª edizione dell’ATP Challenger 75 Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup al termine di una straordinaria rimonta contro l’indiano Sumit Nagal, testa di serie numero 3. Dall’altra parte del tabellone avanzano anche lo spagnolo Max Alcala Gurri e l’argentino Gonzalo Villanueva, mentre si attende l’esito dell’ultimo quarto tra il favorito Hugo Dellien e l’ungherese Matyas Fuele, dal quale uscirà l’avversario di Bondioli.

Dopo un primo set a senso unico, perso 6-1 senza riuscire a trovare contromisure, Bondioli ha cambiato marcia. Nel secondo parziale il romagnolo è rimasto in scia dell’avversario fino al dodicesimo game, quando ha trovato il primo break dell’incontro, chiudendo 7-5 e riaprendo completamente il match.

Nel set decisivo Nagal ha accusato un evidente calo fisico e mentale. Bondioli ne ha approfittato portandosi subito sul 2-0, salvo concedere un break sul 4-2 in un momento di difficoltà. L’indiano, però, non è riuscito a sfruttare l’occasione per rientrare in partita e l’azzurro ha immediatamente ripreso il controllo dell’incontro, chiudendo 6-3 e centrando la seconda semifinale più prestigiosa della sua stagione dopo quella raggiunta nel Challenger 125 di Napoli.

Nell’altra sfida già definita, Max Alcala Gurri ha confermato il suo straordinario momento di forma. Lo spagnolo, numero 229 del ranking ATP e già vincitore in stagione dei Challenger di Cervia e Royan, ha dominato l’uruguaiano Franco Roncadelli con un netto 6-1 6-3. Per il 23enne iberico si tratta della 45ª vittoria stagionale tra circuito Challenger e ITF World Tennis Tour, senza aver ancora perso un set sui campi dell’Eurosporting.

Si interrompe invece ai quarti il cammino di Stefano Napolitano. Il 31enne biellese è stato sconfitto 6-3 7-6(3) dal qualificato argentino Gonzalo Villanueva, apparso particolarmente solido da fondocampo. L’italiano ha pagato qualche errore gratuito di troppo, soprattutto nei momenti decisivi del secondo set, risolto al tie-break in favore dell’argentino.

Le semifinali vedranno dunque Max Alcala Gurri affrontare Gonzalo Villanueva, mentre Federico Bondioli sfiderà il vincente dell’ultimo quarto di finale tra Hugo Dellien e Matyas Fuele.

Da segnalare anche il torneo di doppio, dove Charles Barry e Anthony Genov hanno superato Denys Molchanov e Ramkumar Ramanathan per 6-2 6-3, raggiungendo la finale insieme alla coppia formata da Alexandru Jecan e David Poljak, qualificata dopo il forfait di Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato.