Inflazione in calo, crescita ancora disomogenea e geopolitica: il quadro dei mercati

La settimana ha confermato un contesto economico in graduale miglioramento, ma ancora caratterizzato da numerose variabili di incertezza. Il tema dominante rimane il rallentamento dell’inflazione, che interessa gran parte delle economie sviluppate e alimenta le aspettative di politiche monetarie meno restrittive nei prossimi mesi. Negli Stati Uniti l’inflazione al consumo (CPI) è diminuita più delle attese nel mese di giugno e anche i prezzi alla produzione (PPI) hanno registrato un inatteso calo, rafforzando l’ipotesi che le pressioni sui prezzi stiano progressivamente rientrando. Il mercato del lavoro continua a mostrare una buona tenuta, con richieste settimanali di sussidio di disoccupazione sostanzialmente stabili, mentre il sentiment dei consumatori è migliorato a luglio, anche se le tensioni in Medio Oriente continuano a rappresentare un elemento di preoccupazione per famiglie e imprese. Nell’Eurozona il processo di normalizzazione dell’inflazione prosegue, con il dato di giugno sceso al 2,8%. Anche Germania, Polonia, Slovacchia e Irlanda evidenziano un rallentamento dei prezzi, mentre la Spagna continua a registrare un’inflazione superiore alla media europea. Sul fronte dell’attività economica arrivano segnali incoraggianti dalla Germania, dove aumentano produzione industriale, ordini manifatturieri ed esportazioni, mentre le vendite al dettaglio dell’Eurozona mostrano una crescita annua dell’1,6% e l’indice Sentix segnala un deciso miglioramento della fiducia degli investitori. Rimangono tuttavia alcune aree di debolezza: la Francia ha rivisto al ribasso le proprie stime di crescita per il 2026 e in Italia, pur mantenendosi positivo il saldo commerciale con l’estero, emerge un rallentamento della crescita delle esportazioni. Nel Regno Unito l’economia ha sorpreso positivamente, registrando una crescita superiore alle attese nel mese di maggio, mentre la Cina continua a beneficiare della forte domanda internazionale di prodotti tecnologici e componenti legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, fattore che ha consentito un ulteriore ampliamento dell’avanzo commerciale. In controtendenza rispetto alle altre principali economie, il Giappone registra invece un’accelerazione dei prezzi alla produzione, che raggiungono i livelli più elevati degli ultimi tre anni. Sul fronte geopolitico restano elevate le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con il rischio di nuove interruzioni delle rotte commerciali nel Mar Rosso che ha riportato pressione sui prezzi del petrolio. Parallelamente l’Unione Europea ha deciso di allentare temporaneamente alcune regole del mercato delle emissioni di CO₂ per ridurre i costi sostenuti dalle imprese europee e sostenere la competitività del settore industriale. Anche il mercato delle criptovalute continua a mostrare una certa debolezza: il Bitcoin non è riuscito a superare importanti livelli tecnici di resistenza e il quadro rimane improntato alla prudenza. Nel complesso, il contesto macroeconomico appare oggi più favorevole rispetto ai mesi precedenti grazie al progressivo raffreddamento dell’inflazione, ma la crescita economica resta disomogenea e i rischi geopolitici continuano a rappresentare una fonte di volatilità. In questo scenario, mantenere portafogli ben diversificati e coerenti con i propri obiettivi di lungo periodo rimane la scelta più razionale, evitando di farsi condizionare dalle oscillazioni e dalle notizie di breve termine.

Dott. Alessandro Pazzaglia, www.pazzagliapartners.it, consulente finanziario autonomo