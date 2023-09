Tripletta kenyana al Giro podistico Città di Pordenone

PORDENONE – Salutata dalle luci del tramonto, la 42esima edizione del Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone ha arricchito ulteriormente una domenica già stracolma di grandi eventi podistici in giro per l’Italia. Le temperature di fine estate hanno invogliato la gente a uscire e ad affollare le strade del centro per assistere alla kermesse di corsa su strada, allestita su un circuito di 1.666 metri da ripetere per tre volte per le due gare più importanti, quelle riservate alle stelle internazionali.

A iscrivere il suo nome nel prestigioso albo d’oro è il kenyano Vincent Kimutai Towet che porta a casa il successo battendo allo sprint il connazionale Joseph Kamau Githakwa. 14’17” il tempo del vincitore con il rivale accreditato di un secondo in più. Al terzo e quarto posto ancora due kenyani, Geoffrey Githuku Chege in 14’32” e Fredrick Kiptoo in 14’46”, quinta posizione per l’azzurro Aboullah Bamoussa (Atl.Brugnera) in 14’49”.

Gara tutta italiana fra le donne e successo per la “millennial” Michela Moretton (Atl.Ponzano) che in 17’05” ha prevalso per 10” su Ilaria Bruno e per 40” su Marina Giotto, entrambe della società organizzatrice Atletica Brugnera Friulintagli.

Prima delle prove assolute erano in programma le gare giovanili valide per la Coppa Provincia di Pordenone. Questi i vincitori: Samuele Faneo (Gs Quantis Alpenplus/RM), Giacomo Votta (Gs Quantis Alpenplus/CM), Giorgia Meneghetti (Silca Ultralite/RF), Maya Chiaiotto (Podisti Cordenons/CF). Nelle gare master primo Daniele Galasso (Atl.Edilmarket Sandrin) in 16’05”.

Ancora una volta il Giro di Pordenone si è confermato un riferimento assoluto nel calendario italiano sulle brevi distanze, chiudendo così nel migliore dei modi l’annata organizzativa dell’Atl.Brugnera, pronta a tornare all’opera nel 2024 con le sue gare ormai classiche del movimento, sin dalla mezza maratona di marzo.