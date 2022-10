Tutti i poli espositivi al gran completo: mostre in città per tutti i gusti

PORDENONE – Tutti i poli espositivi di Pordenone sono al gran completo: ce n’è per tutti i gusti.

«La presenza in città di numerose mostre di grande qualità – spiega l’assessore alla cultura Alberto Parigi – pone Pordenone sullo stesso piano di una grande capitale europea, sia in fatto di offerta culturale che di vivacità artistica».

Infatti alcuni giorni fa è stata inaugurata al PAFF! presso Parco Galvani la mostra dedicata al maestro del fumetto Will Eisner, creatore del personaggio The Spirit, che lo ha reso famoso nel mondo, e autore di indimenticabili Graphic Novel, grazie ai quali ha saputo elevare il fumetto a linguaggio d’autore.

In galleria Harry Bertoia questi sono gli ultimi giorni della mostra fotografica “Maurizio Galimberti. Mosaici scomposti” che, dal 5 novembre al 10 febbraio, passerà il testimone all’esposizione “Elliott Erwitt. Il mio sguardo sul mondo. Fotografie inedite e celebri”, un mix di scatti celebri ed iconici assieme ad altri mai esposti, selezionati dallo stesso autore e presentati per la prima volta in Italia con questo format.

Visto il successo che sta riscuotendo, la mostra “Angelo Giannelli. Nel centenario della nascita” in corso a palazzo Ricchieri è stata prorogata fino a domenica 30 ottobre. Ci saranno ancora una ventina di giorni per percorrere il viaggio nella vita artistica di uno dei maggiori pittori di Pordenone.

Buona partecipazione di pubblico, non solo giovane, ed ottime recensioni anche per la 2° edizione della mostra “Artisti per il domani”, in esposizione a Palazzo Gregoris fino al 24 ottobre, in cui sono proprio 15 ragazzi appassionati di scultura, pittura, arte digitale e videoarte a presentare le loro opere rispondendo al tema della “condizione umana”, in un’epoca in cui vengono mosse forti critiche nei confronti dei giovani.

Grazie agli spazi espositivi messi a disposizione dalla Società Operaia, molti giovani artisti di Pordenone e non solo, hanno modo di mostrare le loro creazioni artistiche, confrontandosi con il pubblico e con altri coetanei che condividono la medesima passione.

Fino al 5 novembre sarà possibile visitare presso gli spazi della Biblioteca civica la mostra “I padroni dei miei libri. Ex libris dalla collezione di Virgilio Tramontin”, insolita ed elegante esposizione di stampe di piccolo formato provenienti da tutto il mondo e raccolte da Tramontin, artista incisore di San Vito al Tagliamento, fra gli anni ’40 e gli anni ’80 del XX secolo.

Ma l’offerta continua anche per gli appassionati d’arte e natura. Infatti presso il museo civico di Storia Naturale saranno esposte fino al 23 ottobre le opere di Angela Chiddemi per la mostra “Pareidolia Art.

Guardare oltre ciò che appare”. Gli oggetti da ammirare sono stati realizzati con i legni raccolti sui greti di fiumi e laghi friulani, nei boschi di abete rosso delle Dolomiti, sulle spiagge del Salento o tra le impervie fiumare dell’Aspromonte calabrese.

Pezzi di legno decorati e dipinti che assumono un’identità precisa e diventano animali mitologici o creature stravaganti.

Fino al 23 ottobre al castello di Torre sarà visitabile la mostra “Pordenone castelli. Opere pittoriche di Raffaello De Gottardo” dedicate ai principali castelli della provincia: un viaggio coinvolgente nella storia del nostro territorio, attraverso opere dai dettagli minuziosi, dalle dolci pennellate e dai colori caldi ed energici. Una mostra in cui arte e storia trovano uno speciale punto d’incontro.