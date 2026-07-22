Guerra – Possibili nuovi voli di F16 per il Golfo

AVIANO – Movimenti aerei nella serata di martedì 21 luglio dalle 20.45 dalla base di Aviano lasciano supporre di un ulteriore schieramento in alcune della basi aeree del Medio Oriente, più probabilmente in Giordania, di aerei caccia-bombardieri F16 del 31st Flyght Wing. Sarebbero 6 i velivoli partiti da Aviano che si aggiungono ai 7 partiti sabato mattina e arrivati in Giordania per partecipare alle azioni belliche nello scacchiere del Golfo. I velivoli potrebbero essere stati poi riforniti in volo da alcuni dei cinque KC-135 Stratotanker dell’US Air Force arrivati ​​martedì mattina alla NAS Sigonella che hanno rafforzato ulteriormente la presenza di aeromobili per il rifornimento in volo statunitensi in Sicilia.

L’arrivo delle aerocisterne è stato riportato dai siti specializzati fra i quali ItalMilRadar.

Due KC-135T (58-0074 e 59-1504) sono giunti da Kokomo, nell’Indiana, mentre tre KC-135R (60-0389, 63-8039 e 63-8040) provenivano da Pittsburgh, in Pennsylvania, precisa il sito.

Si aggiungono ad almeno altri due KC-135 rilevati presso la base siciliana nei giorni scorsi, nell’ambito della rete statunitense di rifornimento in volo – in fase di espansione – a supporto delle operazioni in corso contro l’Iran.

I cinque velivoli sono stati tracciati questa mattina mentre attraversavano l’Atlantico – scrive ancora ItalMilRadar – prima di entrare nel Mediterraneo e atterrare alla NAS Sigonella. Sebbene il loro arrivo confermi un ulteriore, significativo potenziamento della flotta di aerocisterne nell’Europa meridionale, resta da chiarire se effettueranno missioni operative di rifornimento in volo direttamente dalla base siciliana o utilizzarla come punto di raccolta prima di un nuovo dispiegamento in altre zone.

Il più recente dispiegamento evidenzia ulteriormente il ruolo sempre più importante della NAS Sigonella nell’architettura logistica e operativa delle forze armate statunitensi – conclude il sito -. Situata al centro del Mediterraneo, la base offre una posizione ideale per supportare operazioni aeree che spaziano dall’Europa orientale al Medio Oriente.

Ai due velivoli in partenza da Kokomo — i KC-135T matricola 58-0074 e 59-1504 — si sono uniti i KC-135R matricola 60-0389 (nominativo RCH284), 63-8039 (RCH283) e 63-8040, decollati da Pittsburgh. Il loro arrivo coordinato suggerisce che facciano parte di una più ampia operazione di rinforzo, piuttosto che di voli di riposizionamento isolati.

Intanto nella giornata di martedì a Aviano sono arrivati due aerei cargo C130 (Lion490) e un trasporto speciale C-17 Globemaster (RCH 555). I C130 erano dello squadrone RS ossia gruppi specializzati in operazioni di sorveglianza radar analoghi a quelli già atterrati lunedì provenienti da Rota in Spagna. Per alcune ore della serata, infine, si sono susseguiti voli di elicotteri sempre da Aviano per normali esercitazioni. Al.Rin.