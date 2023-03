Un anno fa la scomparsa di Camuccio: il 27 borsa di studio a lui dedicata

PORDENONE – Ci lasciava, la notte tra il 3 e 4 marzo dello scorso anno, a soli 46 anni, Marco Camuccio, co-titolare dell’azienda di famiglia, Premek Hi Tech Srl, Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Pordenone dal 2012 al 2015, scomparso prematuramente a causa di una malattia.

Confindustria Alto Adriatico lo aveva ricordato nell’immediatezza e, pochi giorni più tardi, su proposta del Presidente, Michelangelo Agrusti, gli aveva intitolato la sala Consiglio della sede di Pordenone, in piazzetta del Portello.

Il 27 marzo prossimo, in occasione dell’Assemblea generale di CAA che si svolgerà nel Trieste Convention Center, sarà consegnata la borsa di studio in sua memoria e rivolta quest’anno a studenti meritevoli del sistema ITS Altoadriatico, una scuola di alta formazione alla quale Camuccio si era intensamente dedicato.

Marco aveva aderito a Unindustria Pordenone nel 2003 diventando parte attiva del Gruppo giovani imprenditori di cui aveva ricoperto la carica di consigliere dal 2007 e di Presidente nel quadriennio 2012 – 2015. Fiore all’occhiello del suo mandato, la formazione e l’orientamento al mondo del lavoro.

Testimonianza più intensa e numericamente importante di questo concetto, il progetto S.T.A.R.S., finalizzato a orientare i giovani studenti alle professioni maggiormente richieste in particolare dal settore produttivo, divulgare la cultura tecnica e quella imprenditoriale. È stato anche consigliere della Camera di Commercio di Pordenone, oggi Pordenone-Udine, dal 2014 al 2018.