‘Un giorno al bar’: i corsi professionali alla Fiba

PORDENONE – Come fare un buon cappuccino, oppure un toast o un tramezzino farcito, ma anche un piatto di insalatone stagionali che stimolino curiosità ed emozioni alla clientela, oltre a migliorare le tecniche di accoglienza e di servizio offerte dall’esercente.

Questi gli obiettivi di un articolato corso di formazione dal titolo ‘Un giorno al bar’ riservato ai dipendenti del Terziario (alberghi, bar e ristoranti) e promosso dall’Ascom-Fipe, fondo For.te, Ifoa e che si terrà in presenza nella sede della Fiba (federazione italiana bar academy) di via Montegrappa 80 a Cordenons, a partire da lunedì 21 marzo con orario 14.30-18.30. I corsi sono gratuiti per i dipendenti delle aziende aderenti al fondo For.te, mentre sconti sono riservati agli associati Confcommercio (info e iscrizioni a Terziaria: Vera Porracin tel.0434 549465).

In calendario di Un giorno al bar prevede tre corsi di formazione della durata di 16 ore ciascuno.

Inizio lunedì 21 con ‘Il buongiorno si vede al mattino’ (colazione, servizio & comande con docente David Sanchis); 23 marzo ‘L’appetito vien mangiando’ (docente Gabriel Ovidiu Musat); ultimo il 24 marzo con ‘Ospitalità vincente’ (pratiche di vendita, servizio, ospitalità e gestione comande con i relatori Alberto Mella, Cristopher Rossi e Giuseppe Grizzo).

Per il presidente provinciale Ascom dei Pubblici Esercizi, Fabio Cadamuro, questi corsi «ampliano la professionalità dei nostri dipendenti e richiamano nuove leve in un settore in forte crescita che deve, però, garantire livelli di crescita professionali adeguati».

Gli fa eco Pierangelo Dal Mas, che guida la ristorazione del Friuli occidentale, che pone l’accento sulla necessità di «collaborare attivamente con le scuole alberghiere e turistiche di settore per far conoscere non solo i prodotti tipici, ma per dire delle nostre esperienze di ristoratori e di testimonial del territorio».

Anche per i responsabili della Fiba (Mirko Ciman, Claudio Nardin, Jessy Santin e David Sanchis) la formazione è «un’opportunità unica per un percorso di valorizzazione e di sviluppo del settore terziario».

Nella foto: I rappresentanti di Ascom e Fiba nella sede di Cordenons.