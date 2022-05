Un weekend targato PAFF! tra visite alla mostra Blacksad e Viaggi Manga

PORDENONE – Proseguono con vivo interesse da parte del pubblico le visite guidate alla mostra “BLACKSAD – I colori del noir” ospitata nelle sale espositive di PAFF! nella sede di villa Galvani, a Pordenone.

Anche per questo fine settimana, la capacità di coinvolgimento e la profonda conoscenza delle opere da parte di Roberto Fratantonio costituiscono gli ingredienti fondamentali per un’esperienza unica ed entusiasmante, che permette al pubblico di approfondire e apprezzare le straordinarie tavole in esposizione di un genio del fumetto qual è Juanjo Guarnido. Le visite guidate sono in programma sabato 7 e domenica 8 maggio con inizio alle 16. Per partecipare è prevista l’iscrizione al sito www.paff.it.

Le opportunità per scoprire le entusiasmanti tavole originali dell’artista spagnolo sono aperte anche al pubblico dei piccoli investigatori con l’appuntamento in calendario domenica 8 maggio alle 10.30 “Tutti detective”: Mara Prizzon di Eupolis Studio Associato accompagna i bambini dai 6 ai 12 anni in un percorso tra le sale che espongono e spesso ingigantiscono le spettacolari opere originali e le avvincenti trame anni ’50 di Blacksad, il tenebroso gatto-detective con lo sguardo alla Marlon Brando, sigaretta e impermeabile alla Humphrey Bogart che dal 2000 affascina lettrici e lettori di tutta Europa.

Come veri detective, i partecipanti collegano tra loro indizi, segni e prove nascoste frutto del genio di Juanjo Guarnido per una visita dal grande coinvolgimento. L’appuntamento successivo con “Tutti detective” è mercoledì 11 maggio alle 17. Informazioni e iscrizioni su www.paff.it.

Prosegue inoltre il corso “Viaggi Manga”: la terza lezione in programma sabato 7 maggio dalle 15.30 verterà sul tema “Inchiostrazione avanzata e colorazione” (con Mattia Modde). Il ciclo di incontri, che proseguirà fino a sabato 14 maggio, è curato da Matteo Batetta.

