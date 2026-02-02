6.4 C
Una Neonis in formato schiacciasassi chiude in 16′ la pratica Corno di Rosazzo

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Dopo lo spavento preso a San Donà, la Neonis a Corno di Rosazzo decide di stare sul sicuro: già dopo 16 minuti le Aquile di Vallenoncello sono a + 20 sul 38-18, e il match è bello che finito.

Il segreto? 6 minuti di difesa Neonis ai limiti della perfezione ad inizio secondo quarto hanno gelato l’attacco di Corno, aprendo il campo per le transizioni letali delle Aquile che hanno completato l’opera. Da lì in poi Corno non si è più rialzato, subendo anche il -32 a -4’18” dal termine.

Demeriti dei padroni di casa? Anche no: semplicemente la difesa di Vallenoncello non lascia scampi. Non per niente le Aquile con 65.6 punti subiti sono di gran lunga la squadra meno perforata del girone; contro di loro nemmeno Cassese e Paunovic possono gran che (8 punti in due). E su questa base si innesta un attacco che, Kuvekalovic a parte, è una vera e propria cooperativa del ciuff: a Corno sono andati a referto ben 9 giocatori, con nota di merito per Girardo, al suo massimo in stagione con 16.

Conquistati matematicamente i playoff con 8 giornate d’anticipo, ora la testa va all’incontro casalingo con Sacile, sabato alla Bombonera di Valle alle ore 19:00.

