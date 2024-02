Valentino Aiello presenta “Lotta a Satana” il 10 febbraio al Centro Meduna

PORDENONE – Incontro con l’Autore: Valentino Aiello presenta “Lotta a Satana” sabato 10 febbraio, alle 11, al Centro Meduna di Pordenone, presso il nuovissimo SeminarLibri.

Immergiti nel mondo della poesia con Valentino Aiello e la sua raccolta “Lotta a Satana” – 50 poesie nate da tre decenni di ispirazione, dal 1993 al 2023: un’opera ispirata ai temi dell’Amore mistico, alla Natura, così come alla guerra, alla seduzione e all’inganno, al Diavolo stesso e a tutto ciò che può rappresentare il male, appunto Satana, il quale, con un ghigno, si insinua nella mente e nel cuore di tutti. Il cuore è il campo di battaglia ai cattivi pensieri e lo sguardo è rivolto alle realtà divine.

Lotta a Satana contiene poesie intese come preghiere meditative, dei mantra, poesie spirituali e filosofiche, poesie profetiche ed eretiche, pensieri profondi dettati dall’esperienza le quali vogliono esorcizzare questo male e trasformarlo in qualcosa di bello e utile, una via da seguire, i cui segreti si rivelano nel silenzio della lettura, tra versi e parole che evocano, al ritmo del respiro, immagini di luce e visioni di speranza. Questa lotta è con se stessi in primis, perché, forse, Satana in realtà non esiste ma è una creatura di Dio che ci mette alla prova, spesso e volentieri.

E noi, quanta forza riusciamo a mettere in gioco per vincere questa sfida? Ecco che, nei momenti più bui, la poesia emerge a prendersi cura dell’Anima, come una Catarsi, un Prana virtuoso che ci nutre ed illumina.