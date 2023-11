Venerdì 25 novembre il Black Friday sbarca a Pordenone

PORDENONE – L’ultimo venerdì di novembre prevede, come vuole la tradizione americana che ha inventato questo evento dedicato al commercio, una scontistica importante su un numero molto limitato di capi o per un periodo di tempo limitatissimo.

Per l’iniziativa, le attività commerciali del pordenonese, che hanno aderito, proporranno un’apertura prolungata, in modo tale da incentivare gli acquisti in un momento in cui le persone sono rilassate e forse più propense a fermarsi nei negozi. Promuoveranno inoltre delle scontistiche “speciali”.

Consapevoli che quest’anno l’interno comparto moda ha sofferto particolarmente a causa del prolungamento della stagione “estiva”, ci auguriamo che queste iniziative possano servire come opportunità non solo per incentivare le vendite ma anche come segnale di sostegno e coesione tra commercianti.

Di seguito i negozi aderenti:

Apreslenoir

Best Western Plus Park Hotel Pordenone

Calzedonia

Emme Sport

Falconeri

Fm Exclusive

G Concept

Ghele

Intimissimi Donna

Intimissimi Uomo

Invidia

Karisma

Les Amis

Lovable

Mascherin Paola Zuin Venezia

Romanin

Senso Unico

Stilmoda

Tezenis

Tip Streetwear

Ubik Libreria

Douglas Profumeria

Piera Martellozzo – San Quirino