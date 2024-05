Vespa Club Pordenone campione del mondo

PORDENONE – Il Vespa Trophy è un trofeo turistico mondiale che si disputa in occasione del Vespa World Days, raduno mondiale della che quest’anno si tiene a Pontedera, in occasione del 140° anniversario di Piaggio e dei 100 anni dello stabilimento, nel quale è nato questo scooter.

​Il trofeo viene assegnato al sodalizio capace di totalizzare il maggior punteggio attribuito ai propri partecipanti, attraverso i timbri ufficiali raccolti durante i viaggi da casa sino alla destinazione finale. Ma per collezionare il maggior numero di timbri il tempo è limitato a pochi giorni e pertanto si chiede un grande sforzo di squadra ai soci concorrenti.

​

Il posizionamento geografico del Vespa Club Pordenone, non troppo distante a Pontedera, non ha reso facile la raccolta dei punti in quanto i luoghi di passaggio per la raccolta dei timbri erano insufficienti al fine di racimolare un punteggio competitivo. La concorrenza è stata numerosa e agguerrita, essendo ammesse alla competizione squadre partecipanti da tutto il mondo. Inoltre, più si era lontani dalla meta, più centri Piaggio in cui ricevere i famigerati timbri c’erano a disposizione.

Il sodalizio pordenonese non si è però scoraggiato e, grazie alla determinazione dei soci che hanno preso subito a cuore l’obiettivo, ha impostato un ampio itinerario attraverso Slovenia, Croazia, Austria e un tragitto “arzigogolato” in Italia, prima di arrivare a Pontedera.

​L’impresa è stata molto impegnativa, il tempo non è stato clemente e, tra pioggia e neve, il Vespa Club Pordenone ha percorso oltre 4.000 km, accumulando il punteggio più alto di tutti gli altri Club partecipanti. In tal modo il Vespa Trophy è arrivato nel sodalizio della nostra città.

​Domenica 26 maggio la compagine pordenonese, ritornata in città, ha condiviso con l’Amministrazione comunale la vittoria del titolo mondiale, che rappresenta lo spirito che la anima quotidianamente. Unione, coinvolgimento, passione, condivisione di intenti, capacità di mettersi a disposizione di chi ha bisogno, tutti valori che hanno reso possibile il raggiungimento di un così importante obiettivo.