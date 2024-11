Vetrina Pn With Love con Fondazione Bambini e Autismo ed Emèrgi

PORDENONE – Visitando la Vetrina di Pordenone With Love situata in fondo al centrale corso Vittorio Emanuele da fine novembre a fine dicembre si potrà trovare la Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone.

Si potranno, cosí, approfondire le tematiche che ruotano attorno al supporto di bambini e adulti con disturbi dello spettro autistico.

E’ un’iniziativa di TEF, la società consortile della CCIAA di Pordenone-Udine finalizzata a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, anche dal punto di vista sociale oltreché economico.

L’organizzazione, non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è stata fondata da due genitori di una persona con autismo che hanno voluto così colmare l’assenza, allora quasi totale, di servizi nel territorio, la Fondazione attualmente ha centri a Pordenone e Fidenza, dove opera in convenzione con gli enti pubblici.

L’organizzazione ha seguito e segue, attraverso servizi diagnostici e riabilitativi specializzati, una vasta casistica di persone con disturbi dello spettro autistico provenienti da tutta Italia. Il suo tratto distintivo consiste nell’aver realizzato non un singolo servizio, bensì una rete di servizi che mira a prendere in carico le persone con autismo in modo globale e longitudinale, lavorando al contempo allo sviluppo di buone prassi e protocolli innovativi.

Il sodalizio, al quale aderiscono e nel quale opera un team di professionisti, tra cui psicologi, logopedisti, educatori e medici, offre una gamma particolarmente ampia di servizi.

La Fondazione è anche attiva sul versante della formazione e della ricerca dove il team si impegna in attività di ricerca offrendo workshop, corsi di formazione per genitori (parent training) e consulenze per sensibilizzare e informare sulla condizione autistica. La fondazione coinvolge volontari in diverse iniziative, creando opportunità per collaborazioni e campagne che mirano a sensibilizzare la comunità sull’autismo.

A disposizione dei cittadini ci sarà il Temporary shop dell’Officina dell’arte – un centro diurno lavorativo, con laboratori di mosaico e packaging, che fa parte della rete di servizi di Fondazione Bambini e Autismo – dove si potranno trovare oggetti artigianali realizzati da persone con autismo e neurotipiche insieme. Tante idee regalo uniche e originali: mosaici realizzati a mano, ciondoli e addobbi natalizi, cesti, panettoni, vini, biscotti caramelle e molto altro fatto con amore e dedizione e l’aiuto di splendidi volontari. Orari: dal 29 novembre al 24 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Nella Vetrina di Pordenone With Love poco distante, tra fine novembre e dicembre, a qualche metro di distanza, esporrà Emèrgi, un nuovo brand che si propone di creare e commercializzare prodotti in metallo per l’ufficio e lo spazio lavoro.

«Il tutto grazie alle competenze e tecnologie di Ros s.r.l. da cui nasce. Esso dà voce a giovani ed esperti designer per la realizzazione di oggetti d’arredo in metallo. Il brand nasce dall’idea di un’azienda metalmeccanica che ha deciso di unire il proprio know-how nelle lavorazioni della lamiera con l’esperienza e la creatività di designer. Con questo concetto si possono capire le diverse linee di prodotti: ogni designer è diverso e deve “emergere” per il proprio stile e le proprie idee.

Durante questo periodo particolare dell’anno presenteremo delle linee più dedicate al Natale e all’oggettistica da regalo». La Vetrina sarà aperta dal 28 novembre al 24 dicembre dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Giovedì solo pomeriggio. Lunedì 23/12 e martedì 24/12 aperti.