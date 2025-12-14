5.2 C
Pordenone
domenica , 14 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Vetrina Pordenone With Love, al via adesioni per il 2026

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – TEF, società consortile della Camera di commercio di Pordenone-Udine, conferma per il 2026 “Vetrina Pordenone with love”, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze produttive del Pordenonese. Il progetto prevede la realizzazione, a partire da marzo 2026, di uno spazio espositivo temporaneo al pianterreno di palazzo Montereale Mantica, in corso Vittorio Emanuele, in due aree in uso a TEF adiacenti all’ingresso principale. Qui i visitatori potranno scoprire, conoscere e acquistare o ordinare direttamente i prodotti delle aziende partecipanti.

La Vetrina è rivolta in particolare all’enogastronomia dei prodotti tipici, all’artigianato locale e alle industrie di eccellenza del territorio, con una programmazione a rotazione di esposizioni tematiche. Possono presentare manifestazione di interesse tutte le imprese produttrici di beni rappresentativi del territorio con sede nel territorio pordenonese, regolarmente iscritte alla CCIAA, in regola con l’esercizio dei propri diritti e non soggette alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 22 gennaio 2026, tramite invio della manifestazione d’interesse compilata e sottoscritta all’indirizzo PEC [email protected]. Ulteriori informazioni e modulistica saranno disponibili sui canali informativi di TEF e della Camera di commercio di Pordenone-Udine, in particolare sul sito web dell’Ente.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.