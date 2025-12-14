Vetrina Pordenone With Love, al via adesioni per il 2026

PORDENONE – TEF, società consortile della Camera di commercio di Pordenone-Udine, conferma per il 2026 “Vetrina Pordenone with love”, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze produttive del Pordenonese. Il progetto prevede la realizzazione, a partire da marzo 2026, di uno spazio espositivo temporaneo al pianterreno di palazzo Montereale Mantica, in corso Vittorio Emanuele, in due aree in uso a TEF adiacenti all’ingresso principale. Qui i visitatori potranno scoprire, conoscere e acquistare o ordinare direttamente i prodotti delle aziende partecipanti.

La Vetrina è rivolta in particolare all’enogastronomia dei prodotti tipici, all’artigianato locale e alle industrie di eccellenza del territorio, con una programmazione a rotazione di esposizioni tematiche. Possono presentare manifestazione di interesse tutte le imprese produttrici di beni rappresentativi del territorio con sede nel territorio pordenonese, regolarmente iscritte alla CCIAA, in regola con l’esercizio dei propri diritti e non soggette alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 22 gennaio 2026, tramite invio della manifestazione d’interesse compilata e sottoscritta all’indirizzo PEC [email protected]. Ulteriori informazioni e modulistica saranno disponibili sui canali informativi di TEF e della Camera di commercio di Pordenone-Udine, in particolare sul sito web dell’Ente.