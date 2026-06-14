Viale Cossetti, il sindaco Basso: «I cantieri segno città che cresce. In arrivo ristori per i commercianti»

PORDENONE – I disagi causati dai lavori in viale Cossetti sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle attività economiche che da mesi convivono con il cantiere. L’amministrazione comunale riconosce le difficoltà e annuncia una risposta concreta: entro questa settimana approderà in Giunta una misura di ristoro fiscale pensata per sostenere i commercianti penalizzati dagli interventi.

Il provvedimento, elaborato in stretto confronto con le associazioni di categoria e con le realtà del territorio, punta ad attenuare l’impatto economico dei mancati incassi registrati durante i lavori. Un intervento che, nelle intenzioni del Comune, non resterà un caso isolato ma diventerà uno strumento stabile da applicare anche nei futuri cantieri cittadini.

«Comprendiamo la fatica di questi mesi e abbiamo pronta una risposta concreta, frutto del lavoro svolto insieme alle associazioni commerciali», afferma il sindaco Alessandro Basso. «Si tratta di una misura di ristoro a carattere fiscale direttamente collegata alle attività interessate dai cantieri. Non abbiamo mai sottovalutato le preoccupazioni degli operatori di viale Cossetti e abbiamo ascoltato tutte le realtà coinvolte, commerciali e non, consapevoli che un intervento di questa portata tocca interessi diversi e talvolta contrapposti».

Il primo cittadino difende però la necessità dell’opera. Il cantiere di viale Cossetti, spiega, completa interventi avviati dalla precedente amministrazione e introduce per la prima volta una mappatura completa dei sottoservizi, passaggio ritenuto fondamentale per programmare in futuro lavori più rapidi e meno invasivi.

«Quello che stiamo attraversando è il dolore di una città che cresce», sottolinea Basso. «Se vogliamo essere all’altezza delle ambizioni che ci siamo dati, anche nel percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, dobbiamo affrontare e superare questi passaggi. Le attività economiche del centro sono il cuore pulsante della città e proprio per questo gli strumenti che stiamo definendo per viale Cossetti diventeranno un modello per i prossimi interventi».

Sul piano tecnico, la conclusione della mappatura dei sottoservizi consentirà di intervenire in futuro con maggiore precisione, riducendo tempi e disagi sia per i residenti sia per le attività economiche. Un investimento che guarda oltre la singola strada e punta a migliorare la gestione delle opere pubbliche sull’intero territorio comunale.

Il sindaco ha inoltre annunciato un rafforzamento del coordinamento operativo con i responsabili del cantiere per evitare ulteriori proroghe e garantire il rispetto del cronoprogramma. Nei prossimi giorni, insieme all’assessore competente, incontrerà nuovamente i commercianti della zona per illustrare nel dettaglio la misura di ristoro e monitorare l’andamento dei lavori.