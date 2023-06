“Violenza di genere”, convegno In Prima persona l’8 giugno

PORDENONE – “Violenza di genere,” è proprio il caso di una riflessione e di chiedersi “ a che punto siamo? ” ed infatti è questo l’argomento del convegno promosso dall’Associazione “ In Prima persona- uomini contro la violenza sulle donne” in programma per giovedì 8 giugno dalle 16 alle 19 con ingresso aperto a tutti, nella sede della Storica Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione a Pordenone in corso Vittorio Emanuele 44

La violenza sulle donne, morale, verbale, economica, fisica che purtroppo spesso sfocia in drammatiche ed irreversibili conseguenza per la donna, si è acuita con la pandemia, considerato che si riscontra spesso nell’ambito familiare e relazionale.

In passato l’Associazione ”In Prima Persona” aveva promosso un convegno per indagare sulle cause del fenomeno focalizzando l’attenzione , fra le altre cose , in particolare sulla sensibilizzazione e sul cambiamento culturale, mettendo in luce la necessità di coinvolgere le giovani generazioni. E proprio nel convegno dell’8 giugno verranno diffusi i risultati preliminari del progetto sulla percezione della violenza di genere in ambito scolastico, promosso dall’Associazione IPP con fondi regionali, attuato da febbraio a giugno in cinque scuole del territorio pordenonese dalla Cooperativa Il Piccolo Principe

Questa significativa e concreta indagine sulla percezione da parte dei giovani della violenza sulle donne, dall’ esperienza diretta degli operatori e da quanto emerso nel corso degli incontri , saranno introdotti da altre relazioni; dal linguaggio che il mondo del giornalismo usa nel presentare e commentare i fatti di cronaca ai dati aggiornati sul fenomeno presentati da Voce Donna, dai ruoli della struttura sanitaria nel trattare il primo soccorso nei casi di violenza e del Consultorio familiare pubblico.

Interessanti e fondamentali saranno gli aspetti normativi e legislativi che affrontano tali tematiche con le relazioni sui provvedimenti che il Questore assume per contrastare la violenza e del Procuratore della Repubblica di Pordenone che farà un excursus sull’applicazione del Codice rosso a 4 anni dalla sua entrata in vigore.

Il Convegno è patrocinato dal Comune di Pordenone, in collaborazione con IRES, Comitato Pari opportunità del comune stesso, AsFo, Somsi , In buona salute, Dedica Incontra e con l’Ordine dei Giornalisti del FVG che lo certifica come evento deontologico per i crediti formativi degli operatori dei media.