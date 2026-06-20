21 giugno torna l’Agritour San Zuan: 25 anni di sapori a km zero tra Casarsa e Valvasone

SAN GIOVANNI DI CASARSA – Taglia il prestigioso traguardo dei venticinque anni l’”Agritour di San Zuan”, la tradizionale passeggiata cicloturistica ed enogastronomica che celebra le eccellenze del territorio. L’appuntamento, organizzato dalla Sezione Coldiretti Casarsa-San Giovanni insieme a diversi partner e con il patrocinio del Comune di Casarsa, è rivolto a tutti gli appassionati delle due ruote e della buona tavola ed è fissato per domenica 21 giugno 2026.

La partenza ufficiale avverrà alle ore 9:00 dal Centro parrocchiale di San Giovanni, vero e proprio cuore pulsante della manifestazione. Da lì prenderà il via un percorso immerso nel verde che collegherà due diversi comuni della provincia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire da vicino i paesaggi rurali e la ricchezza agroalimentare locale; una domenica di sole, aria aperta, cibi locali, paesaggi rurali, buona compagnia!

Il fulcro dell’evento sarà rappresentato da 3 ristori d’eccezione, allestiti per consentire la degustazione dei prodotti tipici delle aziende agricole della zona: il primo sarà proprio nel territorio di Casarsa, il secondo presso il suggestivo scenario del Molino Maiaroff a Valvasone e il terzo presso lo storico Molino di San Giovanni.