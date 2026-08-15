Vannacci sbanca in Fvg, 5mila iscritti ad oggi. Lega ferma a 995

FVG – Il consigliere del Friuli Venezia Giulia uscito dalla Lega e ora nel gruppo Misto, Maddalena Spagnolo, ha fatto sapere che il movimento di Roberto Vannacci ha raccolto circa 5mila iscritti in Fvg, in quattro mesi, vale a dire cinque volte più dei 995 militanti che hanno rinnovato la tessera della Lega.

Lo riportano i quotidiani del Gruppo Nem.

Marco Dreosto, senatore e segretario regionale della Lega – partito più colpito dalla ascesa del movimento del generale Vannacci – è subito specificando che “le nostre tessere non sono paragonabili a quelle di altri movimenti”.

Aggiungendo poi che la Lega “non fa tesserificio, e non siamo interessati a una gara a chi raccoglie più adesioni”.

“Siamo nettamente davanti alla Lega? Non guardiamo quello che fanno gli altri, andiamo avanti – dice sua volta Spagnolo -. Questo ci consentirà di attuare delle proposte importanti per i cittadini”.

La Lega, dal canto suo, sostiene che nello stesso periodo, i primi cinque mesi dell’anno, i numeri sono sostanzialmente gli stessi di sempre: “Siamo poco sotto quota mille, un dato ormai stabile”, ha precisato Dreosto ai quotidiani Nem.

Per Dreosto, si aggiungerà una platea di sostenitori “che potrebbe arrivare a 2.000 a fine anno”.

Con un distinguo: “La militanza nella Lega ha un valore storico, identitario e autonomista, ed è legata al territorio – precisa il segretario leghista -. Le nostre tessere hanno un valore diverso, non confrontabile con chicchessia”.