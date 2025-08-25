38° Rally Piancavallo: elenco iscritti “stellare”. Cresce l’attesa per il 29 e 30 agosto

PIANCAVALLO – Il conto alla rovescia è entrato nel vivo. Con la pubblicazione dell’elenco ufficiale degli iscritti, il 38° Rally Piancavallo, in programma il 29 e 30 agosto 2025 e valido per il Trofeo Italiano Rally (TIR) e per la Coppa Rally di Zona (CRZ), si prepara ad offrire uno spettacolo di altissimo livello sia per il numero complessivo che per la qualità degli equipaggi al via.

Ben ventidue le vetture iscritte in classe Rally2, con nomi di spicco a partire dai protagonisti del TIR come Corrado Pinzano, il vincitore della scorsa edizione Giuseppe Testa, Manuel Sossella, Luca Pedersoli e Rudy Andriolo affiancati da una folta pattuglia di piloti regionali capitanati da Claudio De Cecco. A rendere ancora più avvincente l’appuntamento, la presenza di due campioni assoluti del rallismo italiano come Paolo Andreucci, undici volte tricolore, e Andrea Crugnola, quattro titoli in bacheca e attualmente in lotta per la conquista del quinto sigillo.

Grande attesa anche per la classe Rally4, che con diciannove vetture si conferma una delle più combattute e dove i riferimenti saranno sicuramente Davide Pesavento ed il tedesco Schelle, ex pilota ufficlale Suzuki. Sedici le vetture iscritte nella Rally5, tra cui spicca Giacomo Marchioro, attuale leader della classifica Under 25 del Campionato Italiano Assoluto Rally, ad arricchire una battaglia che si preannuncia stellare.

Prosdocimo con la Subary Legacy, Deserti in coppia con Pirollo sulla Stratos, Tirone sulla Porsche Carrera RS e Daneluz con la Lancia Delta Integrale fanno già capire quanto sarà alta l’attesa a bordo strada anche per i passaggi in prova delle storiche.

L’edizione 2025 conferma anche la vocazione internazionale della manifestazione, con dieci equipaggi stranieri in arrivo da Germania, Ungheria e Repubblica Ceca. Un segnale importante per un appuntamento che da più di quattro decenni rappresenta un riferimento di tutto il movimento rallistico italiano.

Organizzato dalla scuderia Knife Racing in collaborazione con l’Automobile Club Pordenone, il Rally Piancavallo si articola su ottantadue chilometri di prove speciali immerse in uno degli scenari più suggestivi del territorio del Friuli Venezia Giulia, con epicentro a Maniago e Parco Assistenza a Roveredo in Piano.

Il programma si apre venerdì 29 agosto con tre prove speciali: primo start alle ore 16.04 con la breve ma tecnica Navarons (5,57 km) in grado da subito di accendere la sfida, la Barcis–Piancavallo “Icio Perissinot” (18,34 km) tra le più iconiche e amate dell’appuntamento pordenonese, e l’emozionante Piancavallo in notturna (10,17 km), riproposta dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione. Sabato la gara entra nel vivo con due passaggi sulla Clauzetto “Il Balcone del Friuli” (18 km), vera e propria cartolina del rally, e due ripetizioni della Navarons.

Come da tradizione, lo shakedown del venerdì mattina a Poffabro permetterà di vivere sin da subito l’atmosfera unica del “Pianca”, in un fine settimana che si preannuncia incandescente.