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50 anni Terremoto: Tomasello e Conficoni, omaggio a “Decimo Cantiere”

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PINZANO – “L’impegno degli Alpini è un esempio per la politica anche oggi. A nome del Pd pordenonese siamo qui a rendere omaggio al lavoro svolto dalle Penne Nere, e alla cooperazione tra volontariato, cittadini e istituzioni, da cui è potuto sorgere il ‘modello Friuli’ tanto ammirato e portato a esempio”. Lo hanno dichiarato a Pinzano al Tagliamento il segretario del Pd provinciale pordenonese Fausto Tomasello e il consigliere regionale dem Nicola Conficoni, partecipando alle celebrazioni per il 50° anniversario del sisma che nel 1976 colpì il Friuli.

Al centro della giornata, il ricordo e la valorizzazione dell’esperienza del “Decimo Cantiere” dell’Associazione Nazionale Alpini per la ricostruzione.
“La partecipazione a questo incontro è un atto di doverosa gratitudine – ha spiegato Tomasello – e in particolare il ‘Decimo Cantiere’ è uno dei simboli più luminosi della solidarietà degli Alpini e della straordinaria macchina della ricostruzione.

Il Decimo Cantiere di Pinzano rappresenta l’essenza della rinascita, la capacità di rimboccarsi le maniche senza attendere, costruendo non solo case ma comunità. Per il Partito democratico – ha aggiunto il segretario dem – è fondamentale che i valori di solidarietà e di organizzazione espressi dagli Alpini continuino a essere la bussola per chi amministra il bene comune”.
Conficoni ha rilanciato l’importanza di non limitarsi alla sola memoria storica sottolineando che “celebrare i 50 anni dal terremoto significa impegnarsi oggi per la sicurezza del nostro territorio e per il rilancio delle aree pedemontane. La lezione che ci arriva dal Decimo Cantiere è che nessun traguardo è precluso quando c’è unità d’intenti tra istituzioni e territorio”.

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