A Castello d’Aviano l’eclettico Duo Gardel in concerto venerdì 17 ottobre

AVIANO – La suggestiva cornice di Villa Policreti a Castello d’Aviano farà da scenario al concerto del Duo Gardel che venerdì 17 ottobre alle 20.30 si esibirà nell’ambito della 15^ edizione del Fadiesis Accordion Festival, promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Fadiesis.

Il duo è composto dal fisarmonicista Gianluca Campi, vincitore nel 2000 del trofeo mondiale di fisarmonica, ad Alcobaça in Portogallo, e dal pianista Claudio Cozzani. Virtuosismo, ecletticità e forza interpretativa, coinvolgente impatto timbrico, sono i tratti distintivi di questa formazione che deve il suo nome a Carlos Gardel, considerato il padre del tango.

A testimoniare le qualità del Duo Gardel è Zigeuner und Tangos, un programma che percorre l’Europa centro-orientale e l’America Latina, cogliendo la temperie di oltre un secolo di musica, attraversando continuamente gli impalpabili confini tra dimensione colta e popolare. Alla musica zigana, rivisitata da grandi compositori come Johannes Brahms, Jeno Hubay, Sergei Rachmaninoff, si alternano le appassionate melodie di Carlos Gardel, Astor Piazzolla e Richard Galliano, con scorci affascinanti sull’evoluzione del tango argentino dalle origini a oggi.

Gli ingressi agli eventi del FAF sono gratuiti. Per informazioni [email protected]

Biografia.

Duo Gardel prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel, è un organico cameristico molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico; il tipo di repertorio proposto è principalmente basato su composizioni scritte originalmente per altri organici come violino e pianoforte – organo – canto e pianoforte – pianoforte, arrangiate ed elaborate dal duo.

Il Duo Gardel si è formato nel 2005, dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani. Questi due musicisti, entrambi liguri, svolgono singolarmente da molti anni un’intensa attività come solisti ed in varie formazioni cameristiche esibendosi in importanti sedi concertistiche in Italia ed all’estero.

Il duo fin dal suo esordio si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni. Il duo ha al suo attivo moltissimi concerti per importanti associazioni e festival che hanno sempre riscosso un entusiastico successo. Il Duo Gardel collabora stabilmente in programmi di danza /musica con la ballerina cubana Magela Pardal Gomez Wanguemert e in programmi di teatro/musica con l’attore Roberto Alinghieri.

La casa discografica “Il Melograno” Records di Roma ha pubblicato il CD audio “Duo Gardel live” che ha ricevuto grandi consensi. Inoltre il Duo Gardel ha partecipato alla trasmissione di Radiotre “Piazza Verdi”,suonando in diretta radiofonica composizioni di Gardel e Piazzolla. Nel Giugno 2025 è uscito il nuovo cd del Duo Gardel “Tango Apasionado”, con l’etichetta italo – giapponese Da Vinci Classics, progetto interamente dedicato al tango argentino di Gardel e Piazzolla.