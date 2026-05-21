MILANO-TRIESTE, NUOVA GARA PER IL VOLO

TRIESTE – Il collegamento aereo Milano-Trieste (in regime di continuità territoriale) ha subito un nuovo stop e la procedura di affidamento è stata riavviata. L’ENAC, d’intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha indetto una gara d’emergenza con scadenza il 3 giugno per ripristinare i voli a partire dal 1° luglio 2026. La tratta è rimasta scoperta dal 30 marzo 2026 dopo l’addio di ITA Airways. Un primo bando d’emergenza era stato assegnato provvisoriamente a Luxwing Airlines, ma è stato annullato perché la compagnia non garantiva i requisiti minimi di posti e frequenze (almeno 200 posti al giorno). Il limite dei posti giornalieri è stato ridimensionato per favorire la partecipazione di altri vettori ed evitare un’ulteriore fumata nera. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato gli emendamenti al Disegno di legge 79 sulle Disposizioni multisettoriali 2026, dando un impulso decisivo al ripristino del collegamento aereo tra Trieste Airport e Milano Linate. Una misura considerata strategica per garantire la continuità territoriale e sostenere la competitività economica del territorio.

A riferirlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, intervenuta in Aula a margine della discussione sul provvedimento. L’emendamento approvato a maggioranza interviene dopo la sospensione della tratta da parte di ITA Airways, motivata dalla carenza di aeromobili, con l’ultimo volo operato lo scorso 28 marzo.

Secondo l’assessore, il collegamento con Milano rappresenta un’infrastruttura essenziale per il sistema produttivo regionale, soprattutto in un contesto in cui i lavori sulla rete ferroviaria tra Veneto e Friuli Venezia Giulia limitano ulteriormente le alternative di viaggio. La tratta aerea, infatti, rimane l’unica soluzione per raggiungere Milano e rientrare in giornata.

Il tema, ha ricordato Amirante, è stato seguito negli ultimi anni anche dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, in coordinamento con l’assessorato, nell’ambito delle politiche per la continuità territoriale e il rafforzamento dell’attrattività economica regionale. Un’esigenza più volte sollecitata anche dal sistema produttivo e dalle associazioni di categoria, tra cui Confindustria.

Con il provvedimento vengono stanziati 4 milioni di euro destinati a favorire, in collaborazione con ENAC e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il riaffidamento del servizio sulla rotta Trieste–Milano Linate.

L’obiettivo immediato è il ripristino rapido del collegamento, mentre la Regione sta già lavorando con ENAC alla predisposizione di un bando entro fine anno, con l’intento di garantire una soluzione strutturale e stabile per il futuro della tratta aerea. Al.Rin.