Alexandre Dumas e i romanzi di cappa e spada l’1 agosto a Campone

CAMPONE – Dopo la presentazione in anteprima del libro del dottor Neri, Cjanton di paradîs, che ha emozionato il numeroso pubblico presente, sabato 1 agosto alle ore 18.00, nel cortile di Grisa, si inaugurerà la mostra Alexandre Dumas e i romanzi di cappa e spada, curata da Tiziano Cornacchia e presentata da Franca Benvenuti.

Si aprirà così ufficialmente la stagione estiva di Campone Borgo delle cose belle che offrirà anche quest’anno a villeggianti e visitatori di passaggio una serie di proposte originali che spaziano dalla letteratura all’arte, dall’artigianato ai ricami artistici, dagli approfondimenti di carattere naturalistico – ambientale alle letture e laboratori creativi dedicati ai bambini.

La passione personale per la letteratura e per i libri, anche antichi, spinge Tiziano Cornacchia a proporre anno dopo anno l’incontro con importanti figure letterarie del passato in modo da invitare chi visita la mostra a scoprire o riscoprire autori che sicuramente conosce ma magari non legge più da anni.

La mostra rappresenta quindi l’occasione di poter approfondire aspetti della vita di un autore dalla personalità vivace e pittoresca che ha saputo conquistare i favori di un vastissimo pubblico borghese e popolare e ritrovare nei suoi romanzi, ricchi di intrighi e di avventura, quei personaggi indimenticabili come D’Artagnan e Edmond Dantès che fanno parte del nostro immaginario collettivo. Franca Benvenuti