Baby gang, 14enni aggrediti e derubati: identificati i violenti

CONEGLIANO – Sono già stati identificati i responsabili dell’aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri, ai due 14enni in provincia di Treviso. Sarebbero stati identificati otto ragazzi, dei nove/dieci che hanno preso parte all’aggressione. Sarebbero tutti minorenni tranne uno e sarebbero tutti nati in Italia e residenti nel trevigiano.

I minorenni si sono trasformati in “branco”, aggredendo due gemelli 14enni del gruppo attirati con l’inganno in una strada di campagna particolarmente isolata, nel comune di Orsago. E lì derubati di telefonino e soldi, picchiati, costretti a spogliarsi e a mettersi sotto i getti dell’irrigazione dei campi. E ripresi dai telefonini, tra le risate divertite degli aggressori.

Sull’accaduto hanno indagando i carabinieri, a cui si sono rivolti i due 14enni dopo che, rientrati in casa sconvolti, hanno raccontato tutto ai loro genitori.

“In merito a quanto successo sappiamo pochissimo anche noi – dice Giancarlo Mion, sindaco di Orsago -. Il fatto è avvenuto in una stradina di campagna al confine fra Orsago e Conegliano. L’unica cosa che posso dire è che tutto lascia senza parole, sono atti da condannare senza se e senza ma e vanno trovate delle soluzioni perché non si verifichino più episodi del genere. Ai responsabili di questo vile gesto dico: siete giovani e avete tutto il tempo per ritrovare la retta via se lo volete”. Al.Rin.