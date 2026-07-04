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Afds Fanna: rinnovato il Consiglio direttivo

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FANNA – Gabriele Ilia Norio è il nuovo presidente della sezione di Fanna dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds). Un presidente giovane, di appena 28 anni, ma con un’esperienza pregressa come consigliere uscente e come donatore iscritto all’Associazione da dieci anni, ovvero sin dalla maggiore età.

La nomina è avvenuta al termine dell’Assemblea dei soci che ha portato al rinnovo del Consiglio direttivo locale: una squadra di dieci persone, di cui due al loro primo incarico, che guiderà la sezione fino al 2030.

Norio succede a Fabiano Mingacci, che rimarrà all’interno del direttivo con la carica di vicepresidente, garantendo così continuità alla guida del gruppo. Il nuovo assetto societario vede inoltre nel consiglio Giuliano De Spirt, nel ruolo di rappresentante dei donatori, e il neo-consigliere Christian Vallar, in quello di rappresentante dei giovani. La segreteria è stata affidata a Sara Bacchet, mentre Denise Pontello sarà revisore dei conti. A completare il Consiglio direttivo, i consiglieri Willy Ragogna, Annamaria De Spirt, Stefania Clementina Trolese e la nuova entrata Paola Giacomini.

Con questa squadra, che unisce l’esperienza dei componenti storici all’energia dei nuovi ingressi, l’Afds Fanna rinnova il proprio impegno sul territorio per la promozione della cultura della donazione di sangue.

Il nuovo presidente, Gabriele Ilia Norio, ha dichiarato: « Sono felice dell’incarico affidatomi, soprattutto perché l’attività futura sarà gestita da un gruppo di lavoro che ha notevole esperienza dell’associazione. Cercheremo di continuare sulla strada già tracciata e di coinvolgere le nuove generazioni all’iniziativa del dono».

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