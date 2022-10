Aggredirono minorenne al luna park Sacile, individuati autori

SACILE – I carabinieri della stazione di Sacile hanno individuato e deferito in stato di libertà gli autori dell’aggressione a un minorenne avvenuta il 19 marzo al luna park allestito in quei giorni in città.

Si tratta di un 19enne di Godega Sant’Urbano (Treviso), di un 20enne di Porcia e di un 17enne di Fiume Veneto.

Dovranno rispondere dei reati di violenza privata e lesioni gravi in concorso. In quell’occasione, scoppiò una rissa che coinvolse una cinquantina di giovani e uno di questi, un 17enne residente a Gaiarine, venne condotto al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Pordenone per la frattura delle ossa nasali. Le indagini hanno accertato che nei mesi precedenti, sempre a Sacile, lo stesso diciassettenne, a seguito di litigi, avrebbe percosso suoi coetanei provenienti dalla provincia di Treviso.

Per questa ragione, il 19 marzo diversi ragazzi provenienti da Pordenone, Conegliano e Vittorio Veneto si sono trovati al luna park di Sacile con l’intento di vendicarsi.

Secondo quanto emerso, dopo averlo individuato, lo hanno aggredito con veemenza, colpendolo con pugni, schiaffi e calci mentre altri giovani riprendevano la scena con i loro cellulari.

Dai filmati si nota come la vittima abbia tentato più volte di sottrarsi ai suoi assalitori cercando di scappare ma senza riuscirci perché intercettato, trattenuto e picchiato più volte.

Al sopraggiungere delle pattuglie dei carabinieri, gli aggressori erano fuggiti a piedi.