Al via Folkest, il 30 giugno “Musica tra la gente”

SPILIMBERGO – Al via Folkest a Spilimbergo con tanti appuntamenti. Questa sera, 30 giugno, a partire dalle ore 19.00 l’evento “Musica tra la gente”.

In accordo con l’Assessorato al turismo, commercio e attività produttive del Comune di Spilimbergo per il terzo anno Folkest propone un appuntamento musicale nei locali del centro storico.

Le osterie diventano fulcro di una proposta culturalmente rilevante, ma offerta al pubblico con grande semplicità e immediatezza, grazie a un contatto diretto che farà piacere agli spilimberghesi che hanno sempre amato le offerte musicali negli ambienti pubblici e affascinerà più d’un turista.

Nell’anno della ripartenza, quando si fa palpabile la voglia di stare insieme e di recuperare la vita sociale nei suoi luoghi tradizionalmente delegati, quale luogo migliore potrebbe essere disponibile delle osterie.

Questo l’intenso programma del 30 giugno a Spilimbergo per Musica tra la gente, equamente suddiviso tra incontri musicali a ora di aperitivo e poi dopocena. Alle ore 19.00​ Osteria da Afro​Green Waves Trio musica irlandese, Osteria al Buso​Trival folk friulano e altro, Osteria Al mus c’al svuale​ Drunken Sailors musica irlandese, Caffè Piazzetta​Perpetual Soul Machine blues e soul, Caffè Dolomiti​ Carantan folk friulano.

Alle ore 21 Enoteca La Torre ​Perpetual Soul Machine blues e soul, Osteria Volta la carta​Trival folk friulano e altro, Birreria Monsieur D​Drunken Sailors musica irlandese, Trattoria Tre Corone​Green Waves Trio musica irlandese.

Carantan

Da oltre un ventennio i Carantan ricercano e ripropongono il patrimonio musicale friulano (canti, danze) dal XVI secolo fino ai tempi più recenti, sconfinando anche nel repertorio tradizionale del Nord Italia e Istria.

Formazione: Glauco Toniutti – violino, cornamusa, mandolino, cucchiai, voce, Andrea Barachino – chitarra, bouzouky, voce; Stefano Durat – armonica diatonica e voce.

Drunken Sailors

I Drunken Sailors nascono nel settembre del 2010 dal progetto di due chitarristi con la passione per la musica folk. Negli anni successivi il repertorio di musica irlandese si allarga, includendo brani dalla tradizione scozzese, bretone e nord-americana e gli Sea Shanties, i canti che i marinai usavano per scandire il ritmo del lavoro a bordo.

Formazione: Roberto Budicin: chitarra, whistle, voce; Davide Fiorini: banjo, bouzouki, chitarra, stomp-box, voce.

Green Waves Trio

Tre musicisti, provenienti da percorsi diversi, ma con la comune passione per la musica Irlandese e per le contaminazioni etniche: un itinerario nell’immaginario di questa terra in cui melodie vivaci e allegri paesaggi sonori si intrecciano a momenti di musica epica o momenti in cui lo spirito dei Celti riecheggia, mantenendo lo spirito del folklore irlandese con grande impatto di fervida vitalità.

Formazione: Lorenzo Marcolina: clarinetto, tin whistle, cornamusa; Massimiliano D’Osualdo: fisarmonica e tastiere; Fulvia Pellegrini: violino

Perpetual Soul Machine

Pur rifacendosi alla tradizione blues, “Perpetual Soul Machine” cattura immediatamente il pubblico grazie al sound accattivante, moderno, alla capacità esecutiva e profonda intesa musicale. Un potente cocktail di Blues, Soul e Jazz per uno show emozionante e indimenticabile.

Formazione: Flavio Paludetti – chitarra e voce; Massimo Chivilò – chitarra.

Trival

Gruppo di recente formazione, inserisce elementi di musica irlandese e di canzone d’autore su una base di musica tradizionale friulana, che i musicisti del gruppo hanno imparato direttamente dai maestri di questo genere.

Formazione: Veronica Urban: voce, tin whistle, bodhran; Luca Boschetti: basso, chitarra, voce; Alvise Nodale: voce, chitarra, bouzouki; Luca Zerilli: fisarmonica, voce.