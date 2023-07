Brocante, a Casasola clou eventi 27 luglio

VAL COLVERA – Prosegue giovedì 27 luglio, il Festival Brocante in Val Colvera.

Gli spettacoli del pomeriggio delle 16 e delle 18 “La pedra de fusta” della compagnia spagnola Eia e “En plein air” con la compagnia austriaca Kogel Kollektiv, a prenotazione obbligatoria, sono già sold out.

La sera alle 21 in località Casasola andrà in scena lo spettacolo “Cuerdo” di Karl Stets, artista di circo e regista danese: basato sul black humor, lo spettatore è invitato a entrare nel suo universo delirante e particolare in cui vengono utilizzate trappole per topi, corde, fruste…

Alle 22.30 si prosegue nella piazzetta di Casasola con la musica dei Lu Gruppu, formazione musicale pordenonese che farà danzare il pubblico con le sonorità del meridione d’Italia: tarantelle siciliane, pizzica salentina, brani della tradizione campana e calabrese.

A concludere le iniziative della serata di Casasola ci sarà Àfrica Llorens, artista catalana, che presenterà “Foradada”, un mito che si tramanda nelle montagne del Montserrat e che narra la storia della trasformazione di un uomo in una donna.

Brocante è organizzato da Associazione Brocante con il sostegno di Friulovest Banca, PromoTurismo Friuli Venezia Giulia, Comune di Frisanco. Partner: Proloco di Frisanco, Circo all’inCirca, Circus Next, Cooperativa ITACA, ICCAR, Ente Regionale Parco delle Dolomiti Friulane.