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Arte in Palazzo, al via il 14 giugno: un omaggio ad Alessandra Santin

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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CASTIONS DI ZOPPOLA – Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate con la quattordicesima edizione di Arte in Palazzo, la rassegna che quest’anno porta il titolo “Uno sguardo che resta”, dedicata alla memoria di Alessandra Santin.

L’inaugurazione della mostra è in programma domenica 14 giugno 2026 alle ore 10.30 negli spazi della Galleria Civica d’Arte “Celso e Giovanni Costantini” di Castions di Zoppola, in piazza Indipendenza 2.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 2 agosto 2026 e sarà visitabile ogni sabato e domenica, dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro tra arte e territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un percorso espositivo che rende omaggio alla sensibilità e allo sguardo di Alessandra Santin, figura alla quale è dedicata l’edizione 2026 della manifestazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Zoppola al numero 0434 577527 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

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