Atp Challenger Cordenons, esce prima testa di serie Novak

CORDENONS – Si allinea al secondo turno Il tabellone dell’Atp Challenger 75 di Cordenons, dotato di un montepremi da 80mila euro, che si disputa sui campi in terra dell’Eurosporting.

Non delude le attese della vigilia Francesco Passaro, (testa di serie numero 2 e attuale n. 167 Atp) il 22enne perugino ha letteralmente travolto il ceco Michael Vrbensky, con il punteggio di 6-2 6-0. Per l’allievo di Roberto Tarpani affiancato dal tecnico federale Mosè Navarra, un’entrata nel torneo che lascia intravedere scenari da protagonista.

Sul centrale Serena Maniva arriva la clamorosa eliminazione della testa di serie numero 1 Dennis Novak annichilito letteralmente dal francese Matteo Martineau 24enne, numero 371 del ranking mondiale. Prova decisamente sottotono dell’austriaco apparso particolarmente sottotono, ma un plauso va fatto anche al transalpino che ha giocato alcuni colpi pregevoli, come in occasione del match point che ha chiuso l’incontro.

Nell’atteso derby azzurro tra Francesco Maestrelli e Francesco Forti, ha prevalso il 20enne pisano per 6-2 6-4, al termine di un incontro che è vissuto su scambi prolungati che spesso hanno visto prevalere Maestrelli. Forti, seguito da coach Giorgio Galimberti, ha tentato specie nel secondo set di trovare una diversa chiave di lettura alla sfida, ma nel nomo game è stato costretto nuovamente a capitolare, preludio al definitivo 6-4. Prova sontuosa al servizio del toscano che ha vinto l’85% di punti con la prima in campo e non ha mai concesso palle break al proprio avversario. E’ la prima volta in carriera che Maestrelli supera Forti, nei precedenti confronti diretti la vittoria aveva sempre arriso al tennista laziale.

Esce al primo turno Giovanni Fonio costretto alla resa dopo una battaglia di quasi 3 ore contro il rumeno Nicholas David Ionel, numero 5 del seeding friulano (6-3 5-7 7-5). Grandi rimpianti per il 25enne di Novara che dopo avere salvato un match point nel primo set, non ha saputo capitalizzare un vantaggio di 4-2 nel terzo e decisivo set, quando oramai la partita sembrava essere incanalata in favore dell’italiano.

Bene Edoardo Lavagno, il 25enne torinese che in questa stagione ha conquistato la finale nel challenger di Perugia, si è imposto per 6-0 4-1 e ritiro su Federico Arnaboldi, in tabellone grazie a una wild card. Partita intensa sul campo Serena Wines, dove Fausto Tabacco è stato costretto ad arrendersi dopo una partita durata circa 3 ore, terminata con il punteggio di 6-1 5-7 6-4. Nella quale l’allievo di Andrea Basso era riuscito a risalire da uno svantaggio di 6-1 5-2, senza però il lieto fine per il siciliano.

Non delude le attese anche Enrico Dalla Valle che supera lo spagnolo Lopez Martin con il punteggio di 6-2 6-4, rimontando uno svantaggio di 2-4 nel secondo set. Da segnalare l’ottima prova al servizio dell’allievo di Giorgio Galimberti a segno con 10 ace a fronte di soli 2 doppi falli.

Centra il secondo turno anche Federico Iannaccone (n.572 Atp) che domina da fondo campo per oltre un set l’argentino Andrea Collarini, costretto al ritiro per un problema al polso, quando si trovava già in svantaggio per 6-2 2-0.

Vittoria in rimonta per il qualificato comasco Lorenzo Rottoli che piega la resistenza dell’argentino Burruchaga, figlio dell’indimenticato difensore argentino campione del Mondo nel 1986 in Messico, grazie a una prestazione tutta cuore e grinta per 5-7 6-3 6-3.

Avanza al secondo turno lo sloveno Blaz Rola, in tabellone con il ranking protetto, che supera in rimonta lo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 2-6 6-1 6-4. Un incontro molto combattuto che ha visto lo sloveno gestire lucidamente i punti decisivi nel decimo game del secondo set, dopo avere annullato 3 palle break per il 5 pari.

Nel primo dei due derby argentini di giornata vittoria in rimonta per Federico Agustin Gomez che ha piegato Gonzalo Villanueva per 2-6 6-3 7-6, in una sfida caratterizzata da lunghi scambi da fondo campo.

Oggi (mercoledì 9 agosto) il via al secondo turno a partire dalle 11. Grande attesa per il match serale che vedrà protagonisti in un derby a tinte tricolori Riccardo Bonadio, n.3 del seeding friulano e Francesco Maestrelli. L’incontro sarà preceduto intorno alle 19, sul Campo Centrale dell’Eurosporting Cordenons, da un momento unico a cui tutti siete invitati a partecipare: i rappresentanti ufficiali del Circuito ATP hanno preparato qualcosa di speciale per celebrare il 20° anno consecutivo di svolgimento del Torneo.

Un traguardo importante che ci rende particolarmente orgogliosi, vi aspettiamo per condividere con noi questo momento!

RISULTATI PRIMO TURNO MAIN DRAW:

SERENA MANIVA CENTRE

F. Maestrelli (ITA) – F. Forti (ITA) 6-2 6-4

M. Martineau (FRA) – [1] D. Novak (AUT) 6-2 6-2

[7] E. Lavagno (ITA) – [WC] F. Arnaboldi (ITA) 6-0 4-1 Rit.

[2] F. Passaro (ITA) – M. Vrbensky (CZE) 6-2 6-0

[Alt] V. Orlov (UKR) vs [4] M. Gigante (ITA)

ACQUA MANIVA

[PR] B. Rola (SLO) – C. Taberner (ESP) 2-6 6-1 6-4

C. Sanchez Jover (ESP) – [Q] F. Tabacco (ITA) 6-1 5-7 6-4

[WC] E. Dalla Valle (ITA) – A. Lopez San Martin (ESP) 6-2 6-4

[Q] F. Iannaccone (ITA) – [6] A. Collarini (ARG) 6-2 2-0

SERENA WINES 1881

[5] N. Ionel (ROU) – G. Fonio (ITA) 6-3 5-7 7-5

[Q] L. Rottoli (ITA) vs [8] R. Burruchaga (ARG) 5-7 6-3 6-3

[Q] F. Gomez (ARG) vs [Q] G. Villanueva (ARG) 2-6 6-3 7-6 (2)

[Q] J. Otegui (ARG) vs H. Casanova (ARG)